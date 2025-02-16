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Kar üstünde horon şov

Büyükşehir’in düzenlediği KARFEST 2025’te etkinlikler ve eğlence hız kesmeden devam ediyor. Kar üstünde horon şov ile herkes coştu

Kar üstünde horon şov

16 Şubat 2025 Pazar 11:34

 KARFEST 25’te sahneden yükselen müziğe eşlik eden misafirler, horon oynayarak içlerini ısıttı. Aynı anda onlarca kişi horon teperek KARFEST’in tadını çıkardı.

 

MÜZİK EŞLİĞİNDE EĞLENCE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde organize edilen KARFEST 2025’te misafirler birbirinden farklı alan etkinliklerine katılarak gönüllerince eğleniyor. Çevre illerde de yoğun ilgi gören KARFEST’te kendini müziğin ritmine bırakanlar kar üstünde keyif dolu anlar geçiriyor. Bir yandan etkinliklere katılan misafirler bir yandan da müzik eşliğinde günün tadını çıkarıyor. Öğe saatlerinde başlayan etkinlikler hız kesmeden devam ederken birbirinden farklı organizasyonlar katılımcıların içini ısıtıyor.

 

KAR ÜZERİNDE KEYİF SÜRDÜLER

Bu yıl KARFEST ile birlikte hizmete alınan Kuzuyayla kızak pistinde, kar üstünde eğlenceli vakit geçiren misafirler, içlerini ısıtmak için ise alanda kurulan sahneden yükselen müziğe ayak uyduruyor. Misafirler, sahneden yükselen müzik eşliğinde kar üstünde horon teperek bu özel günün tadını çıkardı. Sahne etkinlikleri DJ performansı, konserler, karaoke ve yarışmalarla devam etti.

(Ömer İLGEÇ)

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