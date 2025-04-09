Karagöllü’yü doğalgaz heyecanı sardı

Büyükşehir Belediyesi’nin Derince Karagöllü mahallesini doğalgaza kavuşturmak amacıyla başlattığı çalışmalar mahalle sakinlerinde heyecanı artırdı. Karagöllüler, doğalgazın geleceği günü iple çekmeye başladı.

BÜYÜKAKIN MÜJDEYİ VERMİŞ, PROJEYİ AÇIKLAMIŞTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, doğalgaz olmayan kırsal mahallelerde bu imkânın ulaşması için önemli adımlar atıyor. Ramazan ayında Karagöllü Mahallesi Muhtarlığının düzenlediği iftara konuk olan Başkan Tahir Büyükakın, mahalle sakinlerine doğalgaz müjdesi vermiş ve projenin detaylarını paylaşmıştı. Karagöllüler, doğalgazın geleceği günü iple çekmeye başladı.

“BİZİM İÇİN BÜYÜK RAHATLIK OLACAK”

Derince Karagöllü Mahallesi Muhtarı İbrahim Asiltürk yaptığı açıklamada, “Köyümüzde düzenlediğimiz iftar programına Başkanımız Tahir Büyükakın konuk oldu. Gelişi bizim için önemliydi. Köyümüze bağlı 8 mahallemiz var. 8 mahallemizin tamamına doğalgaz geleceğinin sözünü verdi. Vatandaşlarımız sevinçten uçuyor. Evlerimizde yemek için tüp, ısınmak için odun ve kömür kullanılıyor. Doğalgaz geldiğinde bizim için büyük bir rahatlık olacak. Bayramdan sonra hatta çalışmalara başlanacağı ifade edildi. Emekleri için Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

“KIŞ HAZIRLIĞI ÇOK VAKİT ALIYOR”

Köy sakinlerinden Cemal Çakıroğlu ise doğalgaz sevincini yaşadıklarını belirterek, “Başkanımıza ilgisinden dolay çok teşekkür ediyoruz. Doğalgaz gelirse bizi ormanda uğraşmaktan kurtaracak. Doğalgaz ile birlikte rahat edeceğiz. Vaktimizin büyük bir kısmı kış hazırlığı ile geçiyor. Kışın ısınmak için odun ve kömür kullanıyoruz. İsler duvarları mahvediyor. Bunlardan kurtulacağız. Heyecanlıyız, mutluyuz, doğalgazı bekliyoruz” dedi.

“VAKTİMİZİN BÜYÜK KISMINI TARLALARIMIZA AYIRACAĞIZ”

Köy sakinlerinden Nevzat Şafak ise, “Biz aileden çiftçiyiz. Bende çiftçilik ile uğraşıyorum. Orman işini kışın yakacağımızı hazırlamak için yapıyoruz. Bizim için ormancılık çok meşakkatli bir iş. Çok vaktimizi alıyor. Ormana gidip kışlık odunumuzu hazırlıyoruz. Mecbur kalıp tarlamızı bırakıp odunumuzu hazırlamaya gidiyoruz. Başkanımız iftara katıldı. Doğalgaz müjdesini verdi. Bizim için sevinçli bir haber. Çok memnun olduk. Doğalgaz bizi çok rahatlatacak. Vaktimizin büyük bir kısmını tarlalarımıza ayıracağız. Vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



(Ömer İLGEÇ)