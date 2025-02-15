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KARFEST coşkuyla başladı

Büyükşehir öncülüğünde organize edilen KARFEST 2025 büyük bir coşku ile başladı. KARFEST’e katılanlar müzik ve birçok farklı alan etkinlikleri ile doyasıya eğleniyor

KARFEST coşkuyla başladı

15 Şubat 2025 Cumartesi 17:02

 Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen KARFEST 2025 vatandaşların yoğun ilgisi ile başladı. Misafirler, Kartepe Teleferiği Derbent İstasyonu’ndan şehir ve doğa manzarası eşliğinde ya da ring seferleri ile KARFEST’in yapılacağı Kuzuyayla’ya çıkarak birbirinden eğlenceli etkinliklerle gönüllerince eğleniyor.

 

ÇEVRE İLLERDEN VE MARMARA’DAN GELENLER VAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe Kuzuyayla’da organize edilen KARFEST 2025 büyük bir coşkuyla başladı. Hafta sonu aileleri ile birlikte KARFEST’e katılan Kocaelililer gönüllerince eğleniyor. KARFEST 2025’e sadece Kocaeli değil, çevre illerden ve tüm Marmara Bölgesi’nden vatandaşlar geliyor. KARFEST’e kendi araçları ile gelenler Teleferiğin Derbent İstasyonu’ndaki otoparka araçlarını ücretsiz bırakarak yüzde 50 indirimli teleferik ile Kuzuyayla’ya çıkıyor. Kocaeli Büyükşehir’in ücretsiz ring seferlerini tercih edenler de etkinlik alanına çıkarak eğlenceli aktivitelere katılıyor.

 

EĞLENCE BİRAN OLSUN EKSİLMİYOR

Kış severler KARFEST ile muhteşem bir gün geçiriyor. Öğle saatlerinde başlayan eğlenceli etkinliklere katılanlar doyasıya eğleniyor. Her yaştan vatandaşın katılım sağladığı dev organizasyonda eğlence biran olsun bitmiyor. Festivale katılan vatandaşların günlerini en güzel şekilde geçirmeleri için tüm detaylar düşünülmüş durumda. Bu kapsamda etkinlik alanında ısınma ve ikram noktaları oluşturuldu. Misafirlere; sucuk ekmek, ayran, çay, sahlep, patlamış mısır gibi ikramlar dağıtılıyor.

 

KIŞ TUTKUNLARI MUHTEŞEM BİR GÜN YAŞIYOR

Beyaz karlarla kaplı Kuzuyayla’da coşku hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir’in Kuzuyayla projesinde yapımı tamamlanan kızak pisti KARFEST 2025 etkinliği ile vatandaşların kullanımına açıldı. Şişme botlar ve kızaklarla kızak pistinden kayan kış tutkunları hem eğleniyor hem de muhteşem anılar biriktiriyor. Aileler, arkadaşlar ve kış severler kızak pisti başta olmak üzere kurulan birçok etkinlik alanında gönüllerince eğleniyor. “Hedikli Kar Yürüyüşü”, “İglo Fotoğraf Çekim Alanı”, “Kar Motoru ile Safari”, “Kardan Adam Yarışması”, “Ödüllü Kar Topu Yarışması”, “Seyyar Salıncak”, “Kar Voleybolu” gibi kar temalı etkinliklere katılanlar KARFEST’in keyfini doyasıya yaşıyor.

 

BİRÇOK ETKİNLİKLE EĞLENCE YAŞANIYOR

Ayrıca Kartepe’de kış turizmini geliştirmek ve Kartepe markasının ulusalda algısını güçlendirmek, bölge esnafına ekonomik fayda sağlamak amaçlarıyla düzenlenen KARFEST’te; sahne etkinlikleri, konserler, alan etkinlikleri, kış temalı atölyeler katılımcılar için eşsiz bir deneyim sunuyor. Öğle saatlerinde başlayan etkinlikler gün boyu devam ediyor.
(Ömer İLGEÇ)

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen KARFEST 2025 vatandaşların yoğun ilgisi ile başladı....

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