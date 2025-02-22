Karla mücadele anbean takip ediliyor

Büyükşehir Belediyesi’nin Solaklar’daki “Yol ve Bakım Dairesi Kocaeli Merkez Şantiyesi”nden tüm Kocaeli anbean takip ediliyor. Büyükşehir Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı merkeze giderek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

EKİPLER 7/24 GÖREV YAPIYOR

Büyükşehir, Sibirya üzerinden gelen ve “Altay Kar Fırtınası” olarak adlandırılan kar yağışından şehrin olumsuz etkilenmemesi için 7/24 görev yapıyor. 2.321 personel ve 623 araç-iş makinesi ile il genelinde yapılan mücadele Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Kocaeli Merkez Şantiyesi’nde anbean takip ediliyor. Ekipler, gerekli durumlarda belirlenen noktalara yönlendiriliyor, müdahalede bulunuyor.

İL GENELİNDEKİ ÇALIŞMALAR TAKİP EDİLİYOR

Kocaeli’de etkisini gösteren kar yağışına karşı tüm tedbirleri alan Büyükşehir Belediyesi saha çalışmalarını anlık olarak takip ediyor. Yol Yapım Bakım Onarım Dairesi Başkanı Mustafa Dursun’un başkanlık yaptığı Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Kocaeli Merkez Şantiyesi, il genelinde yürütülen karla mücadele çalışmalarını anbean takip ediyor.

GÜZERGÂHLAR DA ANLIK OLARAK İZLENİYOR

Harita tabanlı yapılan çalışmalarda il genelinde Büyükşehir Belediyesi’nin sorumlu olduğu yollar ilçe tabanlı belirlenen renklerde takip ediliyor. Ayrıca sistem üzerinden Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumlu olduğu güzergâhlar ve Kuzey Marmara Otoyolu da sürekli kontrol edilerek gözlemleniyor.

DR. BARAÇLI ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Yol ve Bakım Dairesi Kocaeli Merkez Şantiyesi’ni yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Genel Sekreter Dr. Baraçlı’ya; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Numan Balaban ve Doç. Dr. Ali Yeşildal eşlik etti. Dr. Baraçlı, karla mücadele çalışmalarının etkin ve hızlı bir şekilde sürdürülebilmesi için ekiplerin özverili bir şekilde çalıştığını belirterek, Kocaeli halkının kış şartlarında daha güvenli bir ulaşım sağlaması amacıyla belediye ekiplerinin 7/24 görev başında olduğunu vurguladı.

SORUMLULUK ALANLARI KONTROL ALTINDA

Yol Yapım Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yönetilen Yol ve Bakım Dairesi Kocaeli Merkez Şantiyesi, belediyenin sorumluluğundaki 1.750 kilometrelik yolu anlık olarak izliyor. Karla mücadele plan haritası üzerinde sorumlu olunan yollar, araçlar ve çalışma yapılan alanlar anlık olarak takip ediliyor. Belediyenin sorumluluğunda olmayan kısımlar ise harita üzerinde siyah renkle gösteriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumlu olduğu Anadolu Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Kandıra yolu, D-100 ve D-130 Karayolları üzerindeki çalışmaları da izliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin bu yollarda gerçekleştirdiği çalışmalara, gerektiğinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de destek veriyor

2.321 PERSONEL VE 623 ARAÇ-İŞ MAKİNESİ HAZIR KITA

Öte yandan İSU Genel Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın da destek verdiği Karla Mücadele Ekibi, 2.321 personel ve 623 araç-iş makinesinden oluşuyor. İki vardiyalı olarak çalışan ekipler; Kartepe, Başiskele, Gölcük, Körfez İlimtepe ve İzmit Umuttepe gibi yüksek kesimler başta olmak üzere tüm ilçelerin şehir merkezlerinde görev yapıyor.