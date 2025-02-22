Karla mücadelede 12 saatlik nefessiz takip

Günün ilk saatlerinde göreve başlayan Büyükşehir ekipleri, vatandaşların güvenli yolculuğu için 12 saat boyunca direksiyon başında görev yapıyor

Büyükşehir, karla mücadele çalışmalarını artırarak sürdürüyor. 2.321 personel ve 623 araç-iş makinesiyle kar yağışının başladığı ilk dakikadan itibaren sahada olan Büyükşehir personeli, vatandaşların güvenli yolculuğu için 12 saat boyunca direksiyon başında görev yapıyor.

DİREKSİYON BAŞINDA 12 SAAT

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 12 ilçede karla mücadele çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. 2.321 personel ve 623 araç-iş makinesiyle sahada olan Büyükşehir ekipleri, vatandaşların sorun yaşamaması adına aralıksız çalışıyor. Yüksek kesimler başta olmak üzere tüm ilçelerde görev yapan ekiplerin karla mücadele mesaisi sabahın ilk saatlerinde başlıyor ve direksiyon başında 12 saat boyunca sürüyor.

HİZMETTE SINIR TANIMIYORLAR

Büyükşehir ekipleri 12 saatlik zor koşullardaki mesainin ardından 12 saat istirahat edebiliyor. Sabah görev yerlerini öğrenen ekipler, direksiyon başına geçerek karla mücadeleye başlıyor. Ulaşımda aksamaların yaşanmaması ve sürücülerin gidecekleri yere sorunsuz ulaşması için canla başla çalışan ekipler, altyapı ekiplerine, yolda kalan vatandaşlara, kurtarma ekiplerine ve sağlık hizmetlerine de destek veriyor.

“7/24 GÖREV YAPIYORUZ”

Karla Mücadele Ekip şefi Haydar Atmaca, zorlu şartlara rağmen vatandaşlara hizmet etmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Kışın en yoğun bölgelerin başında Kartepe geliyor. Ekip arkadaşlarımızla birlikte yolları açık tutmak için çalışıyoruz. Zor bir iş. Zorluğa rağmen arkadaşlarımızın gayretiyle bu işlerin üstesinden geliyoruz. 12 saatlik vardiyayla 7 gün 24 saat görev yapıyoruz. Yolları açarken vatandaşlarımıza da yardım ediyoruz. Onların bir duasını almak bizi oldukça mutlu ediyor” ifadesini kullandı.