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Karnesini getirene Kartepe Teleferiği yüzde 50 indirimli

Büyükşehir, karnesini getiren öğrenci ve ailelerine, 17 Ocak-02 Şubat tarihleri arasında Kartepe Teleferiği’nde indirim imkanı sağlıyor

Karnesini getirene Kartepe Teleferiği yüzde 50 indirimli

18 Ocak 2025 Cumartesi 14:34

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projelerinden olan Kartepe Teleferiği, karne heyecanı yaşayan öğrencilere ve ailelere, yarıyıl tatili boyunca indirimli olarak hizmet verecek.

 

İNDİRİMLİ HİZMET TATİL BOYUNCA OLACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda eğitim öğretim döneminin ilk yarıyıl tatil döneminde, öğrenci ve ailelerine Kocaeli Büyükşehir’den jest bir uygulama geldi. Büyükşehir’in Kocaeli ve Marmara Bölgesi’ne kazandırdığı Kartepe Teleferiği, tatil boyunca hem öğrencilere hem de ailelerine indirimli hizmet verecek.

 

ÖĞRENCİYE YÜZDE 50, AİLESİNE YÜZDE 25

Karnesini yanında getirerek Kartepe Teleferiği’ne binecek öğrencilere yüzde 50, ailelerine ise yüzde 25 indirim uygulanacak. İndirimli seyahat edecek öğrenciler, doğanın, Sapanca Gölü’nün ve şehir manzarasının eşliğinde Kuzu Yayla’ya çıkacak. İndirimli uygulama 17 Ocak-02 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak.
(Ömer İLGEÇ)

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