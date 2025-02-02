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Kartepe Müfreze binası yüzde 75 tamam

Büyükşehir’in Kartepe’de inşa ettiği itfaiye binası çalışmaları yoğun bir tempoda devam ediyor. Projede yüzde 75 seviyesine gelindi

Kartepe Müfreze binası yüzde 75 tamam

02 Şubat 2025 Pazar 11:16

 Büyükşehir Belediyesi’nin inşasını büyük titizlikle sürdürdüğü Kartepe Müfreze binası çalışmalarında yüzde 75 seviyesine gelindi. Müfreze binası hizmete girdiğinde bölgedeki olaylara müdahale en hızlı şekilde yapılacak.

 

YENİ İTFAİYE BİNALARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yangın, doğal afet ve acil durumlarda vatandaşların can ve mal güvenliğini koruma misyonuyla itfaiye teşkilatını daha da güçlendirmek için yatırımlarına devam ediyor. Modern ekipmanlarla donatılmış yeni itfaiye binaları sayesinde olaylara daha hızlı ve etkin müdahale sağlamayı amaçlayan Büyükşehir, bu kapsamda yapımına başlanan Kartepe İtfaiye Müfreze binasında çalışmalarını sürdürüyor.

 

PROJENİN MEVCUT DURUMU

Proje kapsamında, binanın dış cephesindeki tuğla kaplama işlemleri tamamlanırken, kompozit kaplama ise tüm hızıyla devam ediyor. Kaba inşaat, çatı imalatları ve tüm katlardaki tesviye beton uygulamalarının da tamamlandığı yapıda iç mekânlardaki mermer ve seramik kaplama döşemeleri bitirildi. Ayrıca asma tavanların alçıpan kenarları ve elektrik ile mekanik alt yapı çalışmaları da ekiplerin özverili çalışmaları ile tamamlanırken, mekanik yangın ve klima tesisatları kurulumları bitirilen bir diğer önemli aşama oldu.

 

BİNA OLDUKÇA DONANIMLI

İtfaiye teşkilatını daha da işlevsel hale getirmek için tasarlanan Kartepe Müfreze binası toplamda 3 bin 296 metrekare kullanım alanına sahip. Binanın 460 metrekarelik birinci katında; 16 kişilik 4 adet yatakhane, 2 adet otel tipi misafir odası, spor salonu, mescit, eğitim salonu ve tuvaletler yer alıyor. 836 metrekarelik zemin katta ise amir odası, haberleşme ve şoför odaları ile mutfak bulunuyor. Ayrıca, bu katta dinlenme salonu, yemekhane ve 381 metrekarelik, 8 araç kapasiteli kapalı garaj yer alıyor.

 

OLAYLARA HIZLI MÜDAHALE

Klinker cephe kaplaması kullanılacak olan binanın çevresinde otopark ve asfalt kaplama çalışmaları gerçekleştirilecek. Proje tamamlandığında, bölgedeki olaylara hızlı müdahalede kritik rol üstlenmesi hedeflenirken Büyükşehir Belediyesi’nin bu yatırımı, modern altyapısıyla hem çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak hem de olaylara müdahale süresini en aza indirecek.
(Ömer İLGEÇ)

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