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Kartepe Teleferiği için indirimli hizmet devam ediyor

Büyükşehir’in karnesini getiren öğrenci ve ailelerine sunduğu Kartepe Teleferiği’nde indirim imkanı bu hafta sonu da geçerli

Kartepe Teleferiği için indirimli hizmet devam ediyor

01 Şubat 2025 Cumartesi 16:05

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kente değer katan projelerinden Kartepe Teleferiği’nde öğrenci ve aileleri için sunulan indirimli hizmet bu hafta sonu da geçerli.

 

ÖĞRENCİ VE AİLELERE JEST

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin önemli projelerinden olan Kartepe Teleferiği, yarıyıl tatili boyunca hem öğrencilere hem de ailelerine indirimli hizmet veriyor. Yarıyıl tatili döneminde öğrenci ve ailelerine jest yapan Büyükşehir’in indirimli hizmeti bu hafta sonu da devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir’in Kocaeli ve Marmara Bölgesi’ne değer katan projesi olan Kartepe Teleferiği, karnesini yanında getiren öğrencilere yüzde 50, ailelerine ise yüzde 25 indirimli hizmet veriyor. İndirimli seyahat edecek Kocaelililer doğanın, Sapanca Gölü’nün ve şehir manzarası eşliğinde Kuzu Yayla’ya çıkıp eşsiz doğa güzelliğinin keyfini sürüyor. Uygulama 2 Şubat’ta (yarın) sona erecek.
(Ömer İLGEÇ)

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