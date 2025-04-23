banner1136
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kartepe Teleferik’te bayrama özel yüzde 50 indirim

Büyükşehir, 23 Nisan’a özel olarak Kartepe Teleferik’te yüzde 50 indirimli bilet fırsatı sunuyor. Çocuklara ve ailelerine yönelik uygulama, bayram sevincine renk katacak

Kartepe Teleferik'te bayrama özel yüzde 50 indirim

23 Nisan 2025 Çarşamba 10:07

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuklara özel bir uygulama ile kutluyor. Bayram boyunca Kartepe Teleferik hattında tüm gün geçerli olmak üzere yüzde 50 indirim uygulanacak.

 

TÜM GÜN SÜRECEK

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl da büyük bir coşku ve birbirinden renkli etkinliklerle kutlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin en önemli turizm projelerinden olan Kartepe Teleferik’i 23 Nisan coşkusunu yaşayan çocuklar ve aileleri için cazip hale getiriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kampanya kapsamında, bayram boyunca teleferik biletlerinde yarı yarıya indirim yapılacak. Tüm gün geçerli olacak indirimle çocuklar ve aileleri, Kartepe’nin eşsiz manzarasını deneyimleme şansı bulacak.

 

EŞSİZ BİR YOLCULUK

Sadece Kocaeli değil, çevre illerden ve tüm Marmara Bölgesi’nden ziyaretçilerini ağırlayan Kartepe’nin 50 yıllık hayali Kartepe Teleferik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da ailelerin ilgi noktası olacak. Teleferiğe indirimli binecek aileler, Derbent’ten Kuzuyayla’ya yaklaşık 20 dakika boyunca eşsiz bir yolculuk yapacak. Şehrin yeşil ve mavi renk uyumu, yolculuk boyunca muhteşem anlar yaşatacak.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
23 Nisan’da tüm çocukların kahkahaları dünyayı sarsın 23 Nisan’da tüm çocukların kahkahaları dünyayı...
23 Nisan Bayramı Tarih Bilinci ve Çocukluk Anılarımız 23 Nisan Bayramı Tarih Bilinci ve Çocukluk Anılarımız
Cumhuriyet Bulvarı’nda 23 Nisan’a özel “Notalı Duraklar” Cumhuriyet Bulvarı’nda 23 Nisan’a özel “Notalı...
Kocaeli’nde afet senaryoları konuşuldu Kocaeli’nde afet senaryoları konuşuldu
Büyükşehir, sivrisineksiz bir yaz için çalışıyor Büyükşehir, sivrisineksiz bir yaz için çalışıyor
Büyükakın: Saygınlar Kulübü 12 ilçede hizmet verecek Büyükakın: Saygınlar Kulübü 12 ilçede hizmet...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

23 Nisan’da tüm çocukların kahkahaları...
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yayınladığı bir mesajla, milletimize ve dünya çocuklarına...

Haberi Oku