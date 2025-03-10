GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KARTEPE’DE RAMAZAN DENETİMLERİ

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki fırınlardaki kapsamlı denetimlerini Ramazan ayında da yoğun bir şekilde sürdürüyor.

KARTEPE'DE RAMAZAN DENETİMLERİ

10 Mart 2025 Pazartesi 10:43

 Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının manevi atmosferinde Kartepe halkının bu mübarek dönemi huzur içinde geçirebilmesi için denetimlerini yoğunlaştırarak sürdürüyor. İlçe genelindeki marketler ve işyerlerinde rutin kontrollerine devam eden ekipler, özellikle fırınlara yönelik denetimlere ağırlık veriyor.

 

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Halkın daha temiz, hijyen standartlarına uygun ve sağlıklı ürünlere erişimini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdüren ekipler, bu süreçte ruhsat, fiyat listesi, gramaj ve hijyen kuralları gibi konularda detaylı incelemeler gerçekleştirdi.

 

KAPSAMLI İNCELEMELER

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın talimatları doğrultusunda hareket etiklerini belirten Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, “İlçemiz genelinde gerçekleştirdiğimiz denetimler titizlikle ve kapsamlı bir şekilde sürdürülmektedir. Ekiplerimizle birlikte fırınlardaki denetim çalışmalarına da yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Tespit edilen eksiklikler veya gereklilikler doğrultusunda ilgili işletmelere yasal işlemler uygulanmaktadır. Halkımızın sağlığını korumak ve güvenli bir alışveriş ortamı sağlamak adına çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde devam etmektedir” açıklamasında bulundu.
(Ömer İLGEÇ) 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kadının ailedeki önemi ve değeri konuşuldu Kadının ailedeki önemi ve değeri konuşuldu
Mevlevi Evi’nde Mevlana’nın öğretileri anlatıldı Mevlevi Evi’nde Mevlana’nın öğretileri anlatıldı
Başkan Büyükakın’dan kadınlara övgü dolu sözler: “Nesillere şekil veren öğretmenlersiniz” Başkan Büyükakın’dan kadınlara övgü dolu...
Başkan Büyükgöz; “Muhabbetin Mevsimi İftar” Buluşmalarında Ağırlıyor Başkan Büyükgöz; “Muhabbetin Mevsimi İftar”...
GÖLCÜK’TE KADINLAR GÜNÜ TÖRENLE KUTLANDI GÖLCÜK’TE KADINLAR GÜNÜ TÖRENLE KUTLANDI
Büyükakın: Annelerimizin yükü hafifleyecek Büyükakın: Annelerimizin yükü hafifleyecek
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner1119

Kadının ailedeki önemi ve değeri konuşuldu
Başiskele'de düzenlenen "Ailenin Kalbi Kadın" konulu söyleşide, kadının ailedeki yeri ve önemi anlatıldı.

Haberi Oku