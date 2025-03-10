KARTEPE’DE RAMAZAN DENETİMLERİ

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki fırınlardaki kapsamlı denetimlerini Ramazan ayında da yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının manevi atmosferinde Kartepe halkının bu mübarek dönemi huzur içinde geçirebilmesi için denetimlerini yoğunlaştırarak sürdürüyor. İlçe genelindeki marketler ve işyerlerinde rutin kontrollerine devam eden ekipler, özellikle fırınlara yönelik denetimlere ağırlık veriyor.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Halkın daha temiz, hijyen standartlarına uygun ve sağlıklı ürünlere erişimini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdüren ekipler, bu süreçte ruhsat, fiyat listesi, gramaj ve hijyen kuralları gibi konularda detaylı incelemeler gerçekleştirdi.

KAPSAMLI İNCELEMELER

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın talimatları doğrultusunda hareket etiklerini belirten Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, “İlçemiz genelinde gerçekleştirdiğimiz denetimler titizlikle ve kapsamlı bir şekilde sürdürülmektedir. Ekiplerimizle birlikte fırınlardaki denetim çalışmalarına da yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Tespit edilen eksiklikler veya gereklilikler doğrultusunda ilgili işletmelere yasal işlemler uygulanmaktadır. Halkımızın sağlığını korumak ve güvenli bir alışveriş ortamı sağlamak adına çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde devam etmektedir” açıklamasında bulundu.

(Ömer İLGEÇ)