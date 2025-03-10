KARTEPE’DE RAMAZAN DENETİMLERİ

DENETİMLER DEVAM EDECEK
Halkın daha temiz, hijyen standartlarına uygun ve sağlıklı ürünlere erişimini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdüren ekipler, bu süreçte ruhsat, fiyat listesi, gramaj ve hijyen kuralları gibi konularda detaylı incelemeler gerçekleştirdi.
KAPSAMLI İNCELEMELER
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın talimatları doğrultusunda hareket etiklerini belirten Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, “İlçemiz genelinde gerçekleştirdiğimiz denetimler titizlikle ve kapsamlı bir şekilde sürdürülmektedir. Ekiplerimizle birlikte fırınlardaki denetim çalışmalarına da yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Tespit edilen eksiklikler veya gereklilikler doğrultusunda ilgili işletmelere yasal işlemler uygulanmaktadır. Halkımızın sağlığını korumak ve güvenli bir alışveriş ortamı sağlamak adına çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde devam etmektedir” açıklamasında bulundu.
(Ömer İLGEÇ)