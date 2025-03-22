KARTEPE’DE SAKAL-I ŞERİF’E YOĞUN İLGİ

Ramazan Ayı’nın derin manevi huzur ve anlam yüklü atmosferi çerçevesinde, Kartepe Belediyesi özel bir etkinlik düzenleyerek Kent Meydanı’nda bulunan Sanat Evi’nde Sakal-ı Şerif’i halkın ziyaretine açıldı.

YOĞUN İLGİ

Bu kıymetli emanetin ziyareti, düzenlenen Ramazan ayı etkinliklerine ayrı bir boyut katarken, Kartepeliler tarafından da yoğun bir ilgi ve saygıyla karşılandı. Sakal-ı Şerif’in sergilenmesi, yalnızca manevi duyguları pekiştirmekle kalmadı, aynı zamanda vatandaşların Ramazan ruhunu daha derinlemesine hissettiler.

KOCAMAN’A TEŞEKKÜR

Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, Kartepe Sanat Evi'nde sergilenen Sakal-ı Şerif'i yerinde ziyaret etti. Ziyaretinin ardından Başkan Kocaman, orada bulunan hemşehrileriyle samimi sohbet etti. Kartepeliler Başkan Kocaman’a teşekkür ettiler.



(Erkan ERENLER)