Kartepe’nin turizm geleceği masaya yatırılıyor

Büyükşehir’in turizm hedefleri doğrultusunda önemli adımlarından biri olan “Kartepe Turizm Çalıştayı”, 8 Nisan Salı günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

Büyükşehir Belediyesi, ŞÛRA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi koordinasyonunda “Kartepe Turizm Çalıştayı” düzenliyor. 8 Nisan Salı günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek çalıştayda Kartepe'nin turizm geleceği masaya yatırılacak.

BU ÇALIŞTAY TURİZME YÖN VERECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önemli bir çalıştaya daha ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Kocaeli’yi turizm şehri yapma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ŞÛRA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi koordinasyonunda “Kartepe Turizm Çalıştayı” düzenleyecek. Turizme yön verecek önemli konuların gündeme geleceği çalıştay 8 Nisan Salı günü saat 09.30’da Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

“DOĞANIN KALBİNDE 4 MEVSİM TURİZM”

“Doğanın Kalbinde 4 Mevsim Turizm” mottosuyla düzenlenecek çalıştayda, Kartepe’nin mevcut turizm potansiyelinin sürdürülebilir bir anlayışla değerlendirilmesi ve bölgenin cazibe merkezi haline gelmesine yönelik stratejiler ele alınacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kocaeli Valiliği, Üniversiteler, Kalkınma Ajansları, Sektör Temsilcileri ve Sivil Toplum Kuruluşlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 300 katılımcı, farklı temalarda oluşturulan çalışma masalarında fikir alışverişinde bulunacak.

ORTAK AKIL OLUŞTURULMASI HEDEFLENİYOR

Çalıştayda, mekânsal ihtiyaçlar, yatırım fırsatları, sürdürülebilirlik ve yerel girişimcilik gibi başlıklar üzerinden ortak akıl oluşturulması hedefleniyor. Açılış programında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve turizm alanında uluslararası tecrübeye sahip, ATC Mountain Tourism Consultants ortağı Nezih İşçi konuşmacı olarak yer alacak. İşçi, dağ ve doğa turizmi konusundaki örnek uygulamaları ve stratejik yaklaşımları katılımcılarla paylaşacak. Çalıştayda elde edilecek çıktılar, Kartepe’nin mekânsal gelişiminde, turizm planlamasında ve yatırım kararlarında yol gösterici bir rehber olacak.



(Ömer İLGEÇ)