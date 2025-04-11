Kavga ihbarına gelen polise sürpriz kutlama Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir gencin yaptığı kavga ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri bir grubun meşaleli sürpriz kutlaması ile karşılaştı. Polisler yapılan sürpriz karşısında yaşadıkları mutluluğu, "Hep böyle güzel anonslara gelelim" sözleri ile dile getirdi.

11 Nisan 2025 Cuma 10:35