KEL TEPEYİ KARTEPE YAPAN VALİ VE KUZUYAYLA DA GENÇLİK HATIRALARIM

CANLI YAYINDA 1980'DEN BU GÜNE KARTEPENİN CANLI ŞAHİDİ GAZETECİ VE BELGESELCİ OLARAK BİLGİ VERİP OĞLUM AHMET EMİRHAN VE TORUNUM ASIM EYMEN İLE GENÇLİK YILLARIMDAKİ HATIRALARIMI YAŞADIM

CANLI YAYINDA 1980'DEN BU GÜNE KARTEPENİN CANLI ŞAHİDİ GAZETECİ VE BELGESELCİ OLARAK BİLGİ VERİP OĞLUM AHMET EMİRHAN VE TORUNUM ASIM EYMEN İLE GENÇLİK YILLARIMDAKİ HATIRALARIMI YAŞADIM

Kocaeli’nin turizmde marka değeri Kartepe Samanlı dağlarının zirveleri gençlik yıllarımın aşkı sevdası her şeyi. Kartepenin kel tepe diye söylendiği 1980'li yıllarda Kullar dan bir grup arkadaşla Kartepe kuzu yaylaya traktörle gittiğimiz o günleri hiç unutmuyor.500 yıllık gürgen ağacı dibinde yaptığımız piknik halen gözlerimin önünde.Sularının şırıl şırıl aktığı asırlık gürgen ağaçları ile kaplı kuzu yayla düzlüğünde kuzu kulağı ve mantar topladığım gençlik yılları gürgen ağaçları arasından İzmit ve Sapanca gölünü seyrederek derin hayallere daldığım günler çok gerilerde kaldı.1980 yılında yaşadığım o güzel günleri oğlum Ahmet Emirhan ve Torunum Asım Eymen ile 24 Ocak 2024 tarihinde bir kez daha yaşadım.

Kocaeli’nin turizmde marka değeri Kartepe Samanlı dağlarının zirveleri gençlik yıllarımın aşkı sevdası her şeyi. Kartepenin kel tepe diye söylendiği 1980'li yıllarda Kullar dan bir grup arkadaşla Kartepe kuzu yaylaya traktörle gittiğimiz o günleri hiç unutmuyor.500 yıllık gürgen ağacı dibinde yaptığımız piknik halen gözlerimin önünde.Sularının şırıl şırıl aktığı asırlık gürgen ağaçları ile kaplı kuzu yayla düzlüğünde kuzu kulağı ve mantar topladığım gençlik yılları gürgen ağaçları arasından İzmit ve Sapanca gölünü seyrederek derin hayallere daldığım günler çok gerilerde kaldı.1980 yılında yaşadığım o güzel günleri oğlum Ahmet Emirhan ve Torunum Asım Eymen ile 24 Ocak 2024 tarihinde bir kez daha yaşadım.

Kocaeli’nin turizmde marka değeri Kartepe Samanlı dağlarının zirveleri gençlik yıllarımın aşkı sevdası her şeyi. Kartepenin kel tepe diye söylendiği 1980'li yıllarda Kullar dan bir grup arkadaşla Kartepe kuzu yaylaya traktörle gittiğimiz o günleri hiç unutmuyor.500 yıllık gürgen ağacı dibinde yaptığımız piknik halen gözlerimin önünde.Sularının şırıl şırıl aktığı asırlık gürgen ağaçları ile kaplı kuzu yayla düzlüğünde kuzu kulağı ve mantar topladığım gençlik yılları gürgen ağaçları arasından İzmit ve Sapanca gölünü seyrederek derin hayallere daldığım günler çok gerilerde kaldı.1980 yılında yaşadığım o güzel günleri oğlum Ahmet Emirhan ve Torunum Asım Eymen ile 24 Ocak 2024 tarihinde bir kez daha yaşadım.

“ Her kar yağdığında, Vali Hüseyin Öğütçen’i hatırlarım… Bakın neden? “ Yazan : Tanzer Ünal

“ Her kar yağdığında, Vali Hüseyin Öğütçen’i hatırlarım… Bakın neden? “ Yazan : Tanzer Ünal

Yazmak için masama geçtim, aklıma yine Hüseyin Öğütçen düştü.

Yazmak için masama geçtim, aklıma yine Hüseyin Öğütçen düştü.

Yazmak için masama geçtim, aklıma yine Hüseyin Öğütçen düştü.

Hüseyin Öğütçen’in karla ne ilgisi var demeyin, bakın anlatayım.

1984 yılının soğuk bir şubat günüydü.

Valiler kararnamesi açıklanmış, Hüseyin Öğütçen İzmir Valiliği’nden Kocaeli Valiliği’ne atanmıştı.

Atama bize “normal dışı” gelmişti.

Hayret etmiştik…

İzmir’den Kocaeli’ne…

Hem de 38 yıl önceki Kocaeli’ne…

Telefonla kendisine ulaştım.

“Hayırlı olsun!” dedim.

Arkasından da sordum, “İzmit’e gelecek misiniz?”

Hüseyin Öğütçen, o sakin ve yumuşak ses tonuyla şöyle cevap verdi:

“Bakın size yaşamımdan küçük bir kesit anlatayım. Benim ilk valiliğim Hakkâri’dir. Bir süre görev yaptıktan sonra 2 yıllığına ABD’ye gittim. Döndüğümde, zamanın İçişleri Bakanı, batıdaki bir şehre atanabileceğimi söyledi. Ben ise, eğer mümkünse tekrar Hakkâri’ye gitmek istediğimi söyledim. “İzin verirseniz Hakkâri’de başladığım projeleri bitireyim” dedim. Ve tekrar Hakkâri’ye gittim.”

Sorduğum sorunun cevabını almıştım.

Müthiş bir cevap!

Siz hiç Hakkâri’ye ikinci kez vali olmak isteyen birini tanıdınız mı?

*******

Atanmasından 5 gün sonra şehrimize gelip göreve başladı.

O gün, daha önceden planlanmış bir “çevre” sempozyumu vardı.

Bakan İsmail Özdağlar da konuklar arasındaydı.

Konuşmalar yapıldı, tebliğler sunuldu…

Sempozyumu yöneten, “Acaba yeni valimiz de bir şeyler söylemek ister mi?” diye söze girdi ve kendisini kürsüye davet etti.

Öğütçen, başta çevre olmak üzere Kocaeli’nin tüm sorunlarını içeren uzun bir konuşma yaptı.

Yazılı bir metinden yararlanmadan… Doğaçlama…

Salondakiler, hepimiz şaşırdık.