Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin Bayram Mesajı

Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin, vatandaşların bayramını kutlayarak ayrıca 30 Mart Pazar (bayramın birinci günü) saat 14.00’te gerçekleşecek olan Kent Bayramlaşması’na devet etti.





Bayramlar; milli ve dini değerlerimizin, örf ve adetlerimizin yaşatıldığı, toplumda birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren özel günlerdir. Bu inanç ve azimle, asırlardır bizleri daha güçlü kılan milli ve manevi değerlerimizi yaşatmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Başkan Çetin’in mesajı şu şekilde: “Paylaşmayı, dayanışmayı ve yardımlaşmayı artıran 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının ardından, çok şükür Ramazan Bayramı’na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.Bayramlar; milli ve dini değerlerimizin, örf ve adetlerimizin yaşatıldığı, toplumda birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren özel günlerdir. Bu inanç ve azimle, asırlardır bizleri daha güçlü kılan milli ve manevi değerlerimizi yaşatmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Hayatımıza sevgi, saygı, dayanışma ve hoşgörü egemen olduğu sürece, hep birlikte daha nice bayramlara ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; Ramazan Bayramı’nın şehrimize, ülkemize, İslam âlemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, tüm hemşehrilerimizin bayramını en içten duygularımla kutluyorum.

Ayrıca bu vesileyle; kentlilik bilincini ve toplumsal birlikteliği en güzel şekilde yansıtmak amacıyla, 30 Mart Pazar günü (bayramın birinci günü) saat 14.00’te gerçekleşecek Kent Bayramlaşması’na tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum.”