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Kılavuz Gençlik, 23 Nisan ruhunu çocuklara aşılıyor

Kılavuz Gençlik, 23 Nisan Şenlikleri kapsamında birbirinden farklı etkinliklerle çocuklara hayatlarında unutamayacakları anlar yaşatıyor.

Kılavuz Gençlik, 23 Nisan ruhunu çocuklara aşılıyor

20 Nisan 2025 Pazar 09:48

 Büyükşehir Belediyesi Kılavuz Gençlik, İzmit Milli İrade Meydanı’ndaki 23 Nisan Şenlikleri’nde gerçekleştirdiği birbirinden eğlenceli atölye ve etkinliklerle çocuklara unutamayacakları bayram sevinci yaşatıyor.

 

EĞLENCELİ ATÖLYE VE ETKİNLİKLER

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bu yıl 5 güne yayılan zengin içerikli bir kutlama programı hazırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanını çocuk sesleriyle şenlendirdi. İzmit’in kalbi olan Milli İrade Meydanı’nda bugün başlayan ve 23 Nisan akşamına kadar devam edecek olan festival havasındaki ‘Bi Dünya Eğlence 23 Nisan Şenlikleri’nde çocukların neşesi, ailelerin mutluluğuyla birleşirken birbirinden eğlenceli atölye ve etkinlikler bayram coşkusuna neşe katacak.

 

KOCAELİ BİLİM MERKEZİ ATÖLYELERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kılavuz Gençlik, Bilim Merkezi ve Spor Şube Müdürlüğü birimleri de Kocaelili çocukların 23 Nisan ruhunu dolu dolu yaşayabilmeleri için Milli İrade Meydanı’nda atölye ve etkinlikler düzenleyerek kutlamalarda aktif rol aldı. Bilim Merkezi tarafından etkinlik alanında kurulan Elektroböcek, Sanal Gerçeklik ve Mis Kokular Atölyelerinde çocuklar, eğitmenler eşliğinde eğlenerek öğrenme fırsatı buldu.

 

KILAVUZ GENÇLİK VE SPOR ETKİNLİKLERİ

Alanda Kılavuz Gençlik birimleri tarafından el becerilerine yönelik oluşturulan Akrilik, Slime, Mandal Kukla, Kalemlik Boyama, Ahşap Magnet ve Ahşap Yakma gibi yaratıcı atölyelerde hünerlerini sergileyen çocuklar Geleneksel Oyun Sokağı’nda da doyasıya eğlendi. Çocuklar Kılavuz İzcileri tarafından oluşturulan Paracord Bileklik ve Ritm Atölyeleri ile Slackline (denge sporu) parkurunda farklı deneyimler yaşadı. Ayrıca Bilgievleri Çocuk Korosu tarafından seslendirilen 23 Nisan şarkıları etkinliğe renk kattı. Spor Şube Müdürlüğü ise Masa Langırt, Masa Hokeyi, Floor Curling Atölyeleri, Okçuluk alanı ve 23 Nisan coşkusuna heyecan katan Aileler Yarışıyor (basketbol-voleybol) etkinliği ile keyifli anlar yaşattı.

(Ömer İLGEÇ)

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