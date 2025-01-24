KİTAP SEVGİSİ VE BELGESEL TADINDA CANLI YAYIN

Devri Alem yayınları tarafından hazırlanan ve Kitap Yurdu aracılığı ile okurlarımızla buluşan kitaplarımız hakkında Gebze gazetesi canlı yayın da kitapların editörü Uğur Tatar bilgi veriyor.

DEVRİ ALEM YAYINLARI TARAFINDAN HAZIRLANAN VE KİTAP YURDU ARACILIĞI İLE OKURLARIMIZLA BULUŞAN KİTAPLARIMIZ HAKKINDA GEBZE GAZETESİ CANLI YAYIN DA KİTAPLARIN EDİTÖRÜ UĞUR TATAR BİLGİ VERİYOR .



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