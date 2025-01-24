GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KİTAP SEVGİSİ VE BELGESEL TADINDA CANLI YAYIN

Devri Alem yayınları tarafından hazırlanan ve Kitap Yurdu aracılığı ile okurlarımızla buluşan kitaplarımız hakkında Gebze gazetesi canlı yayın da kitapların editörü Uğur Tatar bilgi veriyor.

KİTAP SEVGİSİ VE BELGESEL TADINDA CANLI YAYIN

24 Ocak 2025 Cuma 11:04

 DEVRİ ALEM YAYINLARI TARAFINDAN HAZIRLANAN VE KİTAP YURDU ARACILIĞI İLE OKURLARIMIZLA BULUŞAN KİTAPLARIMIZ HAKKINDA GEBZE GAZETESİ CANLI YAYIN DA KİTAPLARIN EDİTÖRÜ UĞUR TATAR BİLGİ VERİYOR .

Canlı yayın için linke tıklayınız.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sanayi Tarihimizde Kocaeli’nin Yeri ve Önemi Sanayi Tarihimizde Kocaeli’nin Yeri ve Önemi
Pandemi Günlerinde Darıca Pandemi Günlerinde Darıca
Basın İlan Kurumu ve Gazetecilik Hatıralarım Basın İlan Kurumu ve Gazetecilik Hatıralarım
BELGESEL TADINDA ORMANCILIK TARİHİMİZİN 185 YILLIK GEÇMİŞİNE KÜLTÜR YOLCULUĞU BELGESEL TADINDA ORMANCILIK TARİHİMİZİN 185 YILLIK...
Eskişehir'de kaç sinema ve tiyatro salonu var? İşte Eskişehir'in kültür sanat verileri Eskişehir'de kaç sinema ve tiyatro salonu var? İşte...
Hacıhızır Bağlar Yolu Camii’nin dış cephesi yenilendi Hacıhızır Bağlar Yolu Camii’nin dış cephesi...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Sanayi Tarihimizde Kocaeli’nin Yeri ve Önemi
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 5 yıl önceki facebook paylaşımını...

Haberi Oku