KO-MEK, bayram öncesi çocukları sevindirdi

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleştirmiş olduğu birçok sosyal sorumluluk projesi ile gönüllere dokunan KO-MEK bu kez çocukları sevindirdi. “1+1=Mutluluk” projesi ile Komek Sepeti üreticilerinin üretmiş olduğu birbirinden güzel oyuncaklar ve takılar sevgi sepetine eklenerek, çocuk esirgeme kurumunda kalan çocuklara hediye edildi.

BAYRAM SEVİNCİNİ ERKEN YAŞADILAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin dijital pazar platformu Komek Sepeti’nin yeni projesi “1+1=Mutluluk” bayram öncesi çocukların yüzünü güldürdü. Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen program, Gazanfer Bilge Çocuk Esirgeme Kurumu’nda kalan çocuklarla gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş ve Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan’ın katıldığı programda çocuklar almış oldukları hediyelerle bayramın mutluluğunu erkenden yaşadı.

112 ÜRETİCİ BİN 70 ÜRÜNLE KATILDI

“Bir ürün mağazaya, bir ürün sevgi sepetine” sloganıyla ilerleyen proje, toplumsal yardımlaşmayı artırarak ihtiyaç sahibi bireylere destek olmayı amaçlıyor. Gerçekleştirilen mutluluk projesine 112 Komek Sepeti üreticisi 1070 ürün ile katıldı. Komek Sepeti üreticileri tarafından anaokulu ve ilkokul çağındaki çocuklara amigurumi bebekler, takı, toka, seramik ürünler, kalemlik, epoksi kırtasiye ürünleri ve ahşap oyuncaklar gibi el emeğiyle üretilen özel hediyeler verildi.

HEDİYELERİ BAŞKAN VEKİLİ BERNA ABİŞ VERDİ

"1 ürün mağazaya, 1 ürün sevgi sepetine” projesine katılan Başkan Vekili Berna Abiş çocuklarla yakından ilgilendi. Bayram öncesi çocukların mutluluğunu paylaşan Abiş, çocukların hediyelerini vererek mutluluklarına ortak oldu. Başkan Vekili Abiş gün sonunda Komek Sepeti üreticilerine teşekkür belgesi verdi.

“İYİ Kİ KO-MEK VAR”

Komek Sepeti üreticilerinin bu tür sosyal sorumluluk projesinde yer almasının kendisini çok mutlu ettiğini belirten Abiş, “KO-MEK vermiş olduğu eğitimlerin yanı sıra ortaya koymuş olduğu sosyal sorumluluk projeleri ile birlikte toplumun her kesimini kapsayan büyük bir eğitim kurumu haline geldi. Komek Sepeti üreticilerinin “1+1=Mutluluk” projesi hem gönüllerimizi ısıttı hem de bizi biz yapan yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneğini gösterdi” dedi. Başkan Vekili Abiş konuşmasının son bölümünde, “İyi ki KO-MEK var” diyerek bu projede yer alan tüm üreticilere teşekkür etti.

ÇOCULAR DOYASIYA EĞLENDİ

KO-MEK müzik grubu eğitmenlerinin seslendirdiği birbirinden güzel çocuk şarkıları programa ayrı bir neşe kattı. Palyaçolar eşliğinde eğlenen çocuklar günün tadını sonuna kadar çıkardı. Daha sonra alana kurulan takı boncuk yapımı, çanta boyama ve yüz boyama etkinlikleri ile gönüllerince eğlenen çocuklar almış oldukları hediyelerle çok mutlu oldu.

SİPARİŞİN BİR FAZLASI SEPETE GİDİYOR

Üreticiler, ürün alım zamanlarında sipariş edilen her üründen bir adet fazlasını üreterek sosyal sorumluluk projesine katkıda bulunmaya devam ediyor. Sevgi Sepetinde biriken ürünler, belirlenen ihtiyaç sahiplerine teslim edilerek iyilik hareketinin adımları oluyor.

BİR SONRAKİ HEDİYELER YAŞLILAR İÇİN

Projenin bir sonraki aşamasında ise huzurevi sakinlerine yönelik hediyeler hazırlanacak. Huzurevlerinde kalan kimsesiz yaşlılara üreticilerin sevgiyle hazırladığı ürünler hediye edilerek onların mutluluğuna katkıda bulunulacak.



(Ömer İLGEÇ)