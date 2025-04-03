Kocaeli barajlarında son durum ne oldu? Baraj doluluk oranları

03 Nisan 2025 Perşembe 09:40
Kocaeli'nin su ihtiyaçlarını karşılayan Yuvacık ve Kandıra Namazgah Barajlarında su seviyesi ne oldu? Kocaeli'de kar yağışlarının erimesiyle birlikte Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 67 seviyesine çıktı. 2 Nisan itibariyle ise 34 milyon 190 bin metreküp su bulunuyor. Kandıra'da bulunan Namazgah Barajı'nda ise su doluluk oranı yüzde 46 seviyesinde yer alırken 10 milyon 430 bin metreküp ise su bulunuyor. Yaz aylarına yaklaştığımız zamanlarda yetkililer tarafından vatandaşlara su tüketiminde tasarrufa yönelik çağrılarda bulunan İSU, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için suyu verimli kullanma konusunda bilinçli tüketimi vurguluyor.
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