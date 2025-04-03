Kocaeli barajlarında son durum ne oldu? Baraj doluluk oranları Yuvacık Barajı'nda su doluluk oranı kar yağışlarının erimesiyle birlikte yüzde 70'lerde iken Namazgah Barajı'nda ise yüzde 50'lere yakın seviyelerde ölçüldü

03 Nisan 2025 Perşembe 09:40