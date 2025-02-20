Kocaeli Dilovası Mimar Sinan Köprüsü Yıkılmasın

Kültür Bakanlığı ve Valimize Tarihi Görev
Kocaeli'nin marka değerlerinden olan Dilovası’nda Mimar Sinan tarafından Kanuni Sultan Süleyman adına yapılan 500 yıllık tarihi köprü yıkılıp yok oluyor.
Kocaeli Dilovası’nın canlı şahidi olan bu köprünün korunup çevresinin düzenlenerek korunup kültür ve tarih turizmine açılması için Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın çalışma başlatmasını isteyen vatandaşlar ilgilileri göreve davet ediyor.
Kocaeli Dilovası Mimar Sinan köprüsünden Gebze Gazetesi ve devri Alem tv 19 şubat 2021 günü canlı yayın yaparak köprünün bugünkü durumunun belgeselini çekti tarihi köprü ile ilgili özel bir belgesel çekerek ulusal ve bölgesel tv kanallarına göndereceğiz.
Dilovası OSB Köprüyü Tamir Etmek İstiyor
Dilovası Organize sanayi bölgesi Başkanı Mustafa Türker Dilovası Mimar Sinan köprüsü ile ilgili Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com ve Devri Alem belgesel programı www.devrialem.tv canlı yayınında araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni İsmail kahraman'ın sorularını cevaplandırıp köprünün tamiri ile ilgili önemli bilgiler verdi.
Dilovası organize sanayi bölgesi olarak tarihi köprüyü 2003 yılında tamir etmek için çalışma yapmıştık o dönemki koruma kurulu izin vermedi.
Bize izin verilirse OSB olarak tarihi köprünün restorasyon ve peyzajını yapmak isteriz.
Dilovası OSB Başkanı Mustafa Türker ile yaptığımız belgesel söyleşinin canlı yayın videosu
Kocaeli Dilovası Mimar Sinan Köprüsü