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Kocaeli Dilovası Mimar Sinan Köprüsü Yıkılmasın

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 4 yıl önce canlı yayın yaparak Kocaeli Dilovası Mimar Sinan Köprüsü ile ilgili paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Kocaeli Dilovası Mimar Sinan Köprüsü Yıkılmasın

20 Şubat 2025 Perşembe 12:45

 Kültür Bakanlığı ve Valimize Tarihi Görev
Kocaeli'nin marka değerlerinden olan Dilovası’nda Mimar Sinan tarafından Kanuni Sultan Süleyman adına yapılan 500 yıllık tarihi köprü yıkılıp yok oluyor.
Kocaeli Dilovası’nın canlı şahidi olan bu köprünün korunup çevresinin düzenlenerek korunup kültür ve tarih turizmine açılması için Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın çalışma başlatmasını isteyen vatandaşlar ilgilileri göreve davet ediyor.
www.gebzegazetesi.com canlı yayın yaptı.
Kocaeli Dilovası Mimar Sinan köprüsünden Gebze Gazetesi ve devri Alem tv 19 şubat 2021 günü canlı yayın yaparak köprünün bugünkü durumunun belgeselini çekti tarihi köprü ile ilgili özel bir belgesel çekerek ulusal ve bölgesel tv kanallarına göndereceğiz.
Dilovası OSB Köprüyü Tamir Etmek İstiyor
Dilovası Organize sanayi bölgesi Başkanı Mustafa Türker Dilovası Mimar Sinan köprüsü ile ilgili Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com ve Devri Alem belgesel programı www.devrialem.tv canlı yayınında araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni İsmail kahraman'ın sorularını cevaplandırıp köprünün tamiri ile ilgili önemli bilgiler verdi.
Dilovası organize sanayi bölgesi olarak tarihi köprüyü 2003 yılında tamir etmek için çalışma yapmıştık o dönemki koruma kurulu izin vermedi.
Bize izin verilirse OSB olarak tarihi köprünün restorasyon ve peyzajını yapmak isteriz.
Dilovası OSB Başkanı Mustafa Türker ile yaptığımız belgesel söyleşinin canlı yayın videosu
Kocaeli Dilovası Mimar Sinan Köprüsü
Dilovası Dil Deresi üzerindedir. 16.Yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. 65 m uzunluğundaki taş köprü, üç kemerlidir. Ayaklarının ortasında boşaltma gözleri vardır. 16. Yüzyılın başlarında inşa edilen köprünün herhangi bir bakım ve onarım görmeden zamanımıza intikal etmesi, köprünün ne kadar sağlam yapıldığını ortaya koymaktadır. Kocaeli Gebze ve Dilovası bölgesine canlı şahitlik yapmış bu köprü ilgi ve bakımsızlık yüzünden yıkılmsk üzere Kültür Bakanlığı Kocaeli Valiliği ve Kocaeli büyükşehir belediyesi köprüye sahip çıkıp tamir ettirmeli tarih ve Kültür turizmine kazandırılmalı.












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