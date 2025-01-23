Kocaeli Eskihisar

Kültür Medeniyet ve Zaferler Tarihimizde önemli izler ve eserlerin bulunduğu Kocaeli ilinin Gebze ilçesinde Belgeselci ve Araştırmacı Gazeteci İsmail Kahraman tarafından çekilen 22 Ocak 2021 tarihli Eskihisar kalesi canlı yayınını sizlere sunuyoruz.

Kültür Medeniyet ve Zaferler Tarihimizde önemli izler ve eserlerin bulunduğu Kocaeli ilinin Gebze ilçesinde Belgeselci ve Araştırmacı Gazeteci İsmail Kahraman tarafından çekilen Eskihisar kalesi canlı yayınını sizlere sunuyoruz.

(veya diğer ismiyle

),

Yarımadasındaki fetihleri ve

'i kuşatmaları sebebiyle 10-11 Haziran 1329 tarihinde Bizans imparatoru

ile Osmanlı hükümdarı

arasında yapılan

. Muharebe, Osmanlıların zaferiyle sonuçlandı ve o güne kadar dikkat çekmeyen Osmanlılar ön plana çıktı.





Canlı yayını izlemek için linke tıklayınız.



https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/1903648623123069?locale=tr_TR





Türklerin Kocaeli yarımadasındaki kaleleri alarak Boğaz'a inmeleri Bizans İmparatorluğu'nu telaşa düşürmüştü. Osmanlı Beyliği tarafından alınan kaleleri geri almak ve kuşatma altındaki İznik' i kurtarmak için Bizans imparatoru III. Andronikos gizlice hazırlıkta bulunarak Rumeli' den getirttiği iki bin kişilik kuvvete İstanbul ve etrafından katılan kuvvetlerle birlikte Anadolu yakasına Üsküdar' a geçti. İmparator 1329 Mayıs'ında Orhan Bey' nin üzerine yürüyüp kendisine sahilde Flokren (Darıca ile Tuzla arasında bulunuyor.)kasabasını karargâh yaptı. Bunu haber alan Orhan Gazi İznik kuşatmasına bir miktar asker bırakarak sekiz bin mevcutlu kuvvetlerinin başında olarak Pelekanon (Darıca ile Eskihisar arasında) mevkiinde bizzat İmparator'un kumandasındaki Bizans kuvvetleriyle çarpıştı.

Akşama kadar süren muharebenin devam etmesini tehlikeli gören İmparator'un ordugahına döndüğü sırada Orhan Gazi'nin taarruza geçmesi üzerine Bizans ordusunda panik oluştu. Bu esnada yaralanan İmparator deniz yolu ile İstanbul'a döndü, ordusunun çoğu kaçamadı ve imha edildi.











