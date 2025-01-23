GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli Eskihisar

Kültür Medeniyet ve Zaferler Tarihimizde önemli izler ve eserlerin bulunduğu Kocaeli ilinin Gebze ilçesinde Belgeselci ve Araştırmacı Gazeteci İsmail Kahraman tarafından çekilen 22 Ocak 2021 tarihli Eskihisar kalesi canlı yayınını sizlere sunuyoruz.

Kocaeli Eskihisar

23 Ocak 2025 Perşembe 13:43

Canlı yayını izlemek için linke tıklayınız.

 https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/1903648623123069?locale=tr_TR



Kültür Medeniyet ve Zaferler Tarihimizde önemli izler ve eserlerin bulunduğu Kocaeli ilinin Gebze ilçesinde Belgeselci ve Araştırmacı Gazeteci İsmail Kahraman tarafından çekilen Eskihisar kalesi canlı yayınını sizlere sunuyoruz.

Pelekanon Muharebesi (veya diğer ismiyle Maltepe Meydan Muharebesi), Osmanlıların Kocaeli Yarımadasındaki fetihleri ve İznik'i kuşatmaları sebebiyle 10-11 Haziran 1329 tarihinde Bizans imparatoru III. Andronikos ile Osmanlı hükümdarı Orhan Bey arasında yapılan muharebe. Muharebe, Osmanlıların zaferiyle sonuçlandı ve o güne kadar dikkat çekmeyen Osmanlılar ön plana çıktı.

Türklerin Kocaeli yarımadasındaki kaleleri alarak Boğaz'a inmeleri Bizans İmparatorluğu'nu telaşa düşürmüştü. Osmanlı Beyliği tarafından alınan kaleleri geri almak ve kuşatma altındaki İznik' i kurtarmak için Bizans imparatoru III. Andronikos gizlice hazırlıkta bulunarak Rumeli' den getirttiği iki bin kişilik kuvvete İstanbul ve etrafından katılan kuvvetlerle birlikte Anadolu yakasına Üsküdar' a geçti. İmparator 1329 Mayıs'ında Orhan Bey' nin üzerine yürüyüp kendisine sahilde Flokren (Darıca ile Tuzla arasında bulunuyor.)kasabasını karargâh yaptı. Bunu haber alan Orhan Gazi İznik kuşatmasına bir miktar asker bırakarak sekiz bin mevcutlu kuvvetlerinin başında olarak Pelekanon (Darıca ile Eskihisar arasında) mevkiinde bizzat İmparator'un kumandasındaki Bizans kuvvetleriyle çarpıştı.

Akşama kadar süren muharebenin devam etmesini tehlikeli gören İmparator'un ordugahına döndüğü sırada Orhan Gazi'nin taarruza geçmesi üzerine Bizans ordusunda panik oluştu. Bu esnada yaralanan İmparator deniz yolu ile İstanbul'a döndü, ordusunun çoğu kaçamadı ve imha edildi.





Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Ülkemiz ve Dünyamız Çöl Olmasın Belgesellerimiz Büyük İlgi Görüyor Ülkemiz ve Dünyamız Çöl Olmasın Belgesellerimiz...
Küresel Isınmanın Etkileri Küresel Isınmanın Etkileri
Gebze Askeri Kışlası ve Kocaeli’nin Kurtuluş Savaşındaki Yeri Gebze Askeri Kışlası ve Kocaeli’nin Kurtuluş...
Dünyanın En ince Halısı: Hereke ipek Halı Dünyanın En ince Halısı: Hereke ipek Halı
Büyükşehir’de itfaiye eri alım sonuçları açıklandı Büyükşehir’de itfaiye eri alım sonuçları açıklandı
Altın Nasıl Çıkarılır? Altın Nasıl Çıkarılır?
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Ülkemiz ve Dünyamız Çöl Olmasın Belgesellerimiz...
Araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni İktav belgesel yayıncılık www.iktav.com olarak sosyal sorumluluk...

Haberi Oku