KOCAELİ GEBZE BİLİŞİM VADİSİNDEN

An itibari ile 27 ocak 2024 gazeteci ve belgeselci olarak Kocaeli Gebze Bilişim vadisinde www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com canlı yayında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın bilgi verdiği toplantıyı takip edip belgeselleştiriyoruz.

Bilişim vadisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacırla kocaeliye sanayi ve teknoloji tarihi müzesi kurulmasını isteyip tgrt belgesel tv'de her gün üç kez yayınlanan devri alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak belgesel söyleşi gerçekleştirdik.

Sayın bakan'a bizi tanıtan ve belgesel KOCAELİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ TARİHİ MÜZESİ KURULMASI ile ilgili belgesel söyleşinin gerçekleşmesine imkan sağlayan Sn Bakana ve bizi Sn. Bakan'a tanıtan Kocaeli Büyükşehir belediye başkanımız Sn. Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyor. Kocaeli Sanayi Tarihi Belgeselimiz ile sizleri baş başa bırakıyoruz Belgesel tadında siz değerli tüm arkadaşlarıma selam olsun.

Sayın bakan'a bizi tanıtan ve belgesel KOCAELİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ TARİHİ MÜZESİ KURULMASI ile ilgili belgesel söyleşinin gerçekleşmesine imkan sağlayan Sn Bakana ve bizi Sn. Bakan'a tanıtan Kocaeli Büyükşehir belediye başkanımız Sn. Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyor. Kocaeli Sanayi Tarihi Belgeselimiz ile sizleri baş başa bırakıyoruz Belgesel tadında siz değerli tüm arkadaşlarıma selam olsun.

Sağlık platformu zirvesinde 6 ŞUBAT Kahramanmaraş depreminde sağlık hizmetleri hakkında yapılan araştırma ile ilgili konuşma

Kocaeli Gebze Muallimköy Bilişim Vadisin de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatihin Kacır'ın katılımı ile düzenlenen Türkiye sağlık platformu zirvesinde TGRT belgesel tv'de her gün yayınlanan devri alem programı olarak Prof Dr. Nevzat Tarhan hoca ile Yapay Zeka ve İnsanlığın Geleceği konulu belgesel söyleşi yaptık.

“Sağlıkta Milli Teknoloji Vizyonu” gündem maddesiyle gerçekleştirilen 35. TÜSAP Sağlık Zirvesi, gününü ilimize ayıran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır’ın teşrifi ve Vali Seddar Yavuz’un katılımıyla gerçekleşti.

Sağlık sektöründe vizyon çalışmaları noktasında istişareler yapmak ve sektörün geleceğini etkileyecek bilgiler ve projeler üretmek amacıyla Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirilen toplantı; açılış konuşmaları ile başlayarak TÜSAP Vizyon Toplantılarının özet sunumunun yapılması ile devam etti.

Açılış konuşmalarını; TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sabahattin Aydın ile TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş yaparken sunum eşliğinde değerlendirme konuşmasını ise Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayip Birinci gerçekleştirdi.

Yapılan sunum ve konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır, salonda bulunan davetlileri selamlamayarak toplantının hedefi ve yapılan çalışmalarla ilgili bir konuşma gerçekleştirdi.

Yenilikçi ve Rekabetçi Üretim Yapan Ülkeler Her Zaman Kazanır

Sağlık sistemini daha ileriye taşımak için sektör paydaşlarını bir araya getiren Türk Sağlık Platformu’na teşekkürlerini ileterek sözlerine başlayan Bakan Kacır: “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geride bıraktığımız son 22 yılda birçok alanda büyük atılımlar gerçekleştirdik. Güçlü sanayi altyapımız, firmalarımızın üretim esnekliği, nitelikli insan kaynağımız ve yenilikçiliği teşvik eden Ar-Ge ekosistemimizle önemli başarılara imza attık. Vakit artık Türkiye’yi bir üst lige çıkarma, dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasına sokma vaktidir. Ticaret ve teknoloji savaşlarının yaşandığı günümüz dünyasının kazananları; yenilikçi ve rekabetçi üretim yapan ülkeler olacaktır.” ifadelerini kullanarak ülkemizin, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ile teknolojide öncü ülkelerden biri olduğuna vurgu yaptı.

Sağlık Sektöründe de Yenilikçi Teknolojiler Göreceğiz

Savunma sanayiinde gerçekleştirilen devrim niteliğindeki teknoloji odaklı başarıların Sağlık sektöründe de gerçekleşeceğine inanan Bakan Kacır konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Tüm Dünya’nın dile getirdiği gibi artık Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayii ürünleri, dünyada savaş paradigmasını ve jeopolitik dengeleri değiştirici unsurlardır. Savunma sanayiinde kaydettiğimiz başarıyı şimdi sivil alanlara taşıyoruz. Bunların başında teknolojik yeniliklerin ve paylaşım ekonomisinin yükselişini fırsata dönüştürmek için başlattığımız TOGG projesi geliyor. Sağlık sektöründe de benzer adımlar atmak istiyoruz.”

Bakan Kacır: Yaşam Ömrü Uzayan İnsanlara Sunmamız Gereken Ödevler Var

Sağlık sektöründeki küresel trendleri ve gelecekteki ihtiyaçlarımızın doğru tespitinin hayati öneme sahip olduğunu belirten Bakan Kacır: “90’lı yıllarda başlayan ve 13 yıllık bir sürede 2,7 milyar dolar bütçeyle yürütülen insan genom haritası projesinden sonra bugün, 600 dolar maliyetle bir günde gen haritamıza erişmek artık mümkün. Kuşkusuz bu dönüşüm sağlıkta yenilikçi teknolojilerin ve kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarının kapısını aralıyor. Artık önümüzde yaşam ömrü uzayan insanlara sunmamız gereken sağlık hizmetleri ödevlerimiz var. Aynı zamanda bulaşıcı hastalıklardan ziyade, kalp hastalıkları ve diyabet gibi kronik rahatsızlıklar ön plana çıkıyor. 2022 yılında yürürlüğe aldığımız Akıllı Yaşam ve Sağlık Ürün ve Teknolojileri Yol Haritası ile ülkemizde ve dünyadaki mevcut durumu analiz ederek ihtiyaçlarımızı ortaya koyduk. Sağlık sektöründeki dönüşüme ülkemizin uyumunu kolaylaştırmak amacıyla stratejik hedefler ile kritik politika ve proje önerileri belirledik.”

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile 56 Yatırım

Kritik ve stratejik olarak belirlediğimiz ilaç, tıbbi cihaz ve sağlık bilişim teknolojilerinde yerlileştirme hamlesini hızlandırdıklarını söyleyen Bakan Kacır: “Sadece 2023 yılında sağlık sektöründe 315 yatırıma teşvik belgesi düzenleyerek 55 milyar liradan fazla yatırımı harekete geçirdik ve yaklaşık 9 bin nitelikli istihdamın önünü açtık. Katma değerli üretimi teşvik etmek ve cari açığı azaltmak üzere hayata geçirdiğimiz Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında; biyobenzer ilaçlardan kanser ve otoimmün ilaçlara, ortopedik cihazlar ve protezlerden yenilikçi eşdeğer ilaçlara kadar toplam büyüklüğü 22 milyarı geçen 56 yatırım projesini destekliyoruz.”

68 Ar-Ge Merkezinde 2 Bine Yakın Araştırma Projesi

Bakan Kacır, yatırımcıların uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisine erişimini kolaylaştıracak ‘Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi’ programı kapsamında, sağlıkta katma değerli üretim kabiliyetlerinin güçlendirildiğini ifade etti ve “Bugüne kadar sağlık alanında 11 büyük ölçekli yatırım projesi için başvuru aldık. Tabi sağlıkta güçlü bir üretim altyapısının olmazsa olmazı Ar-Ge ve inovasyon yetkinliği. İlaç, tıbbi cihaz ve medikal sektörü başta olmak üzere sağlık alanında faaliyet gösteren öncü firmalarımız bünyesinde yer alan 68 Ar-Ge merkezinde 2 bine yakın araştırma projesi yürütüyoruz.” dedi.

Bugüne kadar teknoparklarda 2 binden fazla teknoloji girişiminin sağlık teknolojileri alanındaki 15 binden fazla projesine destek verdiklerini açıklayan ve TÜBİTAK destek programları ile çalışmalara öncülük edildiğini söyleyen Sayın Bakan: “Burs ve destek programları kapsamında son 22 yılda Sağlık alanında 9 binden fazla projeye ve 15 binden fazla kişiye toplam 40 milyar lira destek sağladık. Ülkemizin sağlık sektöründe gerçekleştirdiği bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler sadece dünyamızla sınırlı kalmıyor. Biliyorsunuz geçen haftalarda ilk Türk Astronotumuzu bir bilim misyonu kapsamında uzaya gönderdik. Uzayda gerçekleştirdiğimiz deneylerle, mikrogravite ortamının sunduğu benzersiz koşulları kullanarak, tıp ve mühendislik alanında çığır açan araştırmalara imza atıyoruz.” dedi.

Alper Gezeravcı ve Çalışmaları Milli Teknoloji Hamlesi Yolculuğunda Yeni Bir Milat