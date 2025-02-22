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Kocaeli İtfaiyesi vatandaşı bilinçlendiriyor

Büyükşehir İtfaiyesi vatandaşları bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Gebze Emlak Konut 1. Etap sakinlerine “Yangın Güvenliği Eğitimi” verdi

Kocaeli İtfaiyesi vatandaşı bilinçlendiriyor

22 Şubat 2025 Cumartesi 10:51

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı vatandaşları bilgilendirmeye yönelik eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Gebze Emlak Konut 1. Etap sakinlerine “Yangın Güvenliği Eğitimi” verildi.

 

TOPLUMUN HER KESİMİ BİLGİLENDİRİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kurum ve kuruluşlara olduğu kadar vatandaşlara yönelik de eğitimler düzenliyor. Olası bir acil durumda vatandaşların can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat görev başında olan Kocaeli İtfaiyesi, olası bir acil durumda neler yapılması gerektiği hususunda toplumun her kesimini bilgilendiriyor.

 

YANGIN GÜVENLİĞİ VE ÖNLEMLERİ ANLATILDI

Büyükşehir İtfaiyesi bu kapsamında son olarak Gebze Emlak Konut 1. Etap sakinlerine “Yangın Güvenliği Eğitimi” düzenledi. Eğitime katılan vatandaşlara; yangın nedenleri, oluşabilecek yangınlar, yangın önlemleri ve yangın esnasında hareket tarzı başta olmak üzere yangın söndürücülerin kullanımı da detaylı bir şekilde anlatıldı. Site sakinleri verilen eğitim için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.
(Ömer İLGEÇ)

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