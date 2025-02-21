Kocaeli kar ile şenlendi: Kar altında halay çektiler

Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, zaman zaman şiddetini artırırken, bazı vatandaşlar halay çekip kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "Altay kar fırtınası" uyarısında bulunduğu Kocaeli'de, sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi. Zaman zaman yoğunlaşan yağış, özellikle yüksek kesimlerde günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düştüğü kentte, yolların kapanmaması için ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik polisleri ve jandarma ekipleri, TEM Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve ana arterlerde önlemler alırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı karla mücadele ekipleri de yolların açık kalması için çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartepe'de de kar kalınlığı yer yer 160 santimetreye ulaştı. Ayrıca, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar perşembe ve cuma günleri tatil edilmişti.

Karda eğlenceli anlar

Yoğun kar yağışına rağmen bazı vatandaşlar karın tadını çıkarmayı ihmal etmedi. Kocaeli Üniversitesi kampüsünde toplanan gençler kar topu oynayıp eğlenceli anlar yaşarken, bazı vatandaşlar ise karlar altında halay çekti. Bazıları ise bol bol fotoğraf çekerek, kar manzarasını ölümsüzleştirdi. Kentin farklı noktalarında karın oluşturduğu güzel görüntüler kameralara yansıdı.

İki üniversite öğrencisi, kar yağışının çok güzel olduğunu ve hem havanın tadını çıkarmak hem de fotoğraf çekmek için dışarıya çıktıklarını söyledi.

Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Mehmet Rauf Göksu ise "Sabah arkadaşlarla Umuttepe'ye çıkmak istedik. Bu sırada yolda kalan araçlara yardım ettik. Bu kadar yorulmuşken, biraz da karın tadını çıkarmak istedik. Genciz, biraz da eğlence olsun. Üniversitede karı görmenin en güzel zevki, öğrencilerle birlikte eğlenmek" diye konuştu.

İHA