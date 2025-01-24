KOCAELİ KARTEPE KUZU YAYLA TABİAT PARKI

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın geçen sene bugün (24.01.2024) Kartepe'de çekmiş olduğu canlı yayını sizlere sunuyoruz. Küresel ısınmanın etkilerinden bahsetmiştik. Gördüğünüz gibi geçen sene bugün kış mevsiminde lapa lapa kar görülürken bu sene o görüntülerden eser yok. Gün geçtikçe mevsimler normali dışında gerçekleşiyor.Kış kış değil yaz yaz değil.