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KOCAELİ KARTEPE KUZU YAYLA TABİAT PARKI

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın geçen sene bugün (24.01.2024) Kartepe'de çekmiş olduğu canlı yayını sizlere sunuyoruz. Küresel ısınmanın etkilerinden bahsetmiştik. Gördüğünüz gibi geçen sene bugün kış mevsiminde lapa lapa kar görülürken bu sene o görüntülerden eser yok. Gün geçtikçe mevsimler normali dışında gerçekleşiyor.Kış kış değil yaz yaz değil.

KOCAELİ KARTEPE KUZU YAYLA TABİAT PARKI

24 Ocak 2025 Cuma 10:51

 Gazetemizin kurucusu  ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın geçen sene bugün Kartepe'de çekmiş olduğu canlı yayını sizlere sunuyoruz.
Küresel ısınmanın etkilerinden bahsetmiştik. Gördüğünüz gibi geçen sene bugün kış mevsiminde lapa lapa kar görülürken bu sene o görüntülerden eser yok.
Gün geçtikçe mevsimler normali dışında gerçekleşiyor.Kış kış değil yaz yaz değil.



AN İTİBARİ İLE KOCAELİ KARTEPE KUZU YAYLA TABİAT PARKINDAN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com

 CANLI YAYINDA
KARTEPE TELEFERİK İNŞAAT ALANI
https://www.facebook.com/share/v/YU24uUYeF3hvXFiG/?mibextid=WC7FNe






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