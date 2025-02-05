Kocaeli raylı sistemlerde de marka olacak

Kocaeli’ni modern ulaşım yatırımlarıyla geleceğe taşıyan Büyükşehir, toplam uzunluğu 3,8 kilometre olan “Alikahya Stadyum Tramvay Hattı” projesinde durmaksızın çalışıyor. Altyapısı tamamlanan güzergâhta döşenen rayların kaynakları yapılmaya başlandı.

TRAFİK RAHATLAYACAK, ULAŞIM KOLAYLAŞACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıracak projelerle daha yaşanabilir bir Kocaeli için gece gündüz demeden çalışıyor. Bu kapsamda hem Alikahya trafiğini rahatlatmak hem de Kocaeli Stadı’na ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla başlatılan “Alikahya Stadyum Tramvay Hattı” projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Toplam uzunluğu 3 bin 800 metre olan projenin ilk etabı olan 1.4 kilometrelik bölümünün 1 kilometrelik kısmı tamamlandı. Altyapısı tamamlanan bölümlerde ise döşenen rayların kaynakları yapılıyor.

RAY DÖŞEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen tramvay hattı projesinde rayların döşeme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda altyapısı tamamlanan Fatma Seher Hanım Caddesi ile Albay Karaosmanoğlu Caddesi kesişiminden, Sultan Murat Caddesi ve trafiğe kapatılan Anadolu Otoyolu alt geçidinde raylar serilirken, bir yandan ise döşenen rayların kaynakları büyük titizlikle yapılıyor. Yağmursuyu, içme suyu, atık su, elektrik ve telekom hattı çalışmalarının devam ettiği proje tamamlandığında ulaşım daha konforlu ve hızlı hale gelecek. Ayrıca bu çalışmalarla birlikte tramvay hattının 1 kilometrelik güzergâhı da tamamlanmış olacak.

YAN YOLLARIN ALT VE ÜSTYAPILARI TAMAMLANIYOR

Alikahya Stadyum Tramvay Hattı projesinde yan yolların altyapı ve asfalt serim çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Hat güzergâhında trafik, çevre ve iklimden kaynaklanan deformasyona dayanıklı bitümlü temel asfalt ile binder asfalt tabakası serimi yapılıyor. Proje güzergâhında tramvay hattı üst yapı imalatları ile birlikte tramvay yan yol üst yapı ve tretuar imalatı çalışmaları aynı anda yürütülüyor. Bölgede gerekli kazı ve dolgu gibi zemin iyileştirilmelerini gerçekleştiren ekipler, kauçuk esaslı ray bağlantılarının katener sistemi parçalarının montajını yaparak rayları döşüyor.

(Ömer İLGEÇ)