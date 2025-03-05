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Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Final Okulları ile protokol imzaladı

Kocaeli Ticaret Odası, üyelerine ayrıcalıklar sağlayan indirim protokollerine Kocaeli Final Okulları ile devam etti. Oda üyelerine eğitim fiyatı üzerinden yüzde 30 oranında indirim sağlayan protokolü Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ile Kocaeli Final Okulları Kurucu Müdürü Emin Polat imzaladı. Törende, KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Barış, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Can Kuşkan ile Kocaeli Final Okulları Kurum Müdürü Esra Dalgıç da yer aldı.

Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Final Okulları ile protokol imzaladı

05 Mart 2025 Çarşamba 15:32

 YÜZDE 30 İNDİRİM

KOTO Başkanı Bulut, anlaşmanın tüm Oda üyelerine hayırlı olmasını dilerken, Kocaeli Final Okulları Kurucu Müdürü Emin Polat, protokolün kapsamı ile ilgili bilgi vererek, “İndirim protokolümüz; 2025- 2026 eğitim- öğretim döneminde İzmit Kuruçeşme İnkilap Caddesi No:9 adresinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olarak faaliyetlerine başlayacak olan Kocaeli Final Okullarını ve hali hazırda faaliyetlerine devam eden Yahya Kaptan Final VIP, Gölcük Final ile Körfez Final kurs merkezlerimizi kapsamaktadır. Kocaeli Final Okulları olarak odamız üyelerine ayrıcalıklı hizmetler sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Detaylı bilgi için; 0530 266 23 41/ Alikahya Fatih Mahallesi Fener Sokak No:3/A Kocaeli/İzmit.
(Ömer İLGEÇ)

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