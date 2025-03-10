Kocaeli Ticaret Odası, Mektebim Koleji Bilgi Küpü Kampüsleri ile protokol imzaladı

YÜZDE 10+ YÜZDE 5
Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Bulut, protokolün Oda üyelerine hayırlı olmasını dilerken, Mektebim Koleji Bilgi Küpü Kampüsleri Kurucu Genel Müdürü Kenan Demir protokolün kapsamı ile ilgili bilgi vererek, “İndirim protokolümüz; “Oda üyelerine ve birinci dereceden yakınlarına; Yeşilova Merkez Kampüsümüzde (Anaokulu, ilkokul, ortaokul, fen ve Anadolu lisesi) Yenişehir Anaokulu Kampüsü’nde (3 yaş, 4 yaş ve 5 yaş) ve Başiskele Kampüsü’nde (Anaokulu, İlkokul, Ortaokul) sunmuş olduğumuz eğitim- öğretim hizmetlerinde yüzde 10+ yüzde 5 oranında indirim sağlamaktadır. Odamız üyelerine ayrıcalıklı hizmetler sunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. Detaylı bilgi için; 4444199