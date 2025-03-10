Kocaeli Ticaret Odası, Mektebim Koleji Bilgi Küpü Kampüsleri ile protokol imzaladı

Kocaeli Ticaret Odası, üyelerine ayrıcalıklar sağlayan indirim protokollerine Mektebim Koleji Bilgi Küpü Kampüsleri ile devam etti.

Oda üyelerine eğitim hizmetinde yüzde 10 ve artı yüzde 5 oranında indirim sağlayan protokolü Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ile Mektebim Koleji Bilgi Küpü Kampüsleri Kurucu Genel Müdürü Kenan Demir imzaladı. Törende, Mektebim Koleji Bilgi Küpü Kampüsleri Genel Müdür Yardımcısı Nejdet Özmen de yer aldı.

YÜZDE 10+ YÜZDE 5

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Bulut, protokolün Oda üyelerine hayırlı olmasını dilerken, Mektebim Koleji Bilgi Küpü Kampüsleri Kurucu Genel Müdürü Kenan Demir protokolün kapsamı ile ilgili bilgi vererek, “İndirim protokolümüz; “Oda üyelerine ve birinci dereceden yakınlarına; Yeşilova Merkez Kampüsümüzde (Anaokulu, ilkokul, ortaokul, fen ve Anadolu lisesi) Yenişehir Anaokulu Kampüsü’nde (3 yaş, 4 yaş ve 5 yaş) ve Başiskele Kampüsü’nde (Anaokulu, İlkokul, Ortaokul) sunmuş olduğumuz eğitim- öğretim hizmetlerinde yüzde 10+ yüzde 5 oranında indirim sağlamaktadır. Odamız üyelerine ayrıcalıklı hizmetler sunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. Detaylı bilgi için; 4444199