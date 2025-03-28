KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF DR NUH ZAFER CANTÜRK'Ü MAKAMINDA ZİYARET EDEN İSMAİL KAHRAMAN CANLI BELGESEL SÖYLEŞİ YAPTIK

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Kocaeli üniversitesinin rektörü Sn Nuh Zafer CANTÜRK bey ile belgesel söyleşi yapıp Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak canlı yayın gerçekleştirdik.
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Rektör Sn CANTÜRK'e Giresun'dan Kocaeli’ye fındığın gelişin 90. yıl dönümü anısına Dünya markası Giresun fındığı hediye ettik.
http://www.gebzegazetesi.com/
Misafirperverliği ve verdiğim bilgilerden dolayı Sn rektör hocaya teşekkür eder Gebze gazetesi ve devri alem belgesel tv programı olarak üstün başarılar diliyoruz.
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KOCAELİ'NİN EĞİTİM BİLİMDE MARKA DEĞERİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
https://www.kocaeli.edu.tr/