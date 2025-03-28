KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF DR NUH ZAFER CANTÜRK'Ü MAKAMINDA ZİYARET EDEN İSMAİL KAHRAMAN CANLI BELGESEL SÖYLEŞİ YAPTIK

Gazeteci ve belgeselci olarak 33 yıllık tarihinin canlı şahidi olduğunu açıklayan gazetemizin kurucusu ve TGRT Belgesel TV Devri Alem program yönetmeni İsmail Kahraman Kocaeli Üniversitesi tarihi ve hizmetleri ile ilgili canlı yayın yapıp belgesel söyleşi gerçekleştirdi.

Gazeteci ve belgeselci olarak 33 yıllık tarihinin canlı şahidi olduğunu açıklayan gazetemizin kurucusu ve TGRT Belgesel TV Devri Alem program yönetmeni İsmail Kahraman Kocaeli Üniversitesi tarihi ve hizmetleri ile ilgili canlı yayın yapıp belgesel söyleşi gerçekleştirdi.

Kocaeli üniversitesinin rektörü Sn Nuh Zafer CANTÜRK bey ile belgesel söyleşi yapıp Gebze gazetesi

olarak canlı yayın gerçekleştirdik.







Rektör Sn CANTÜRK'e Giresun'dan Kocaeli’ye fındığın gelişin 90. yıl dönümü anısına Dünya markası Giresun fındığı hediye ettik.

Misafirperverliği ve verdiğim bilgilerden dolayı Sn rektör hocaya teşekkür eder Gebze gazetesi ve devri alem belgesel tv programı olarak üstün başarılar diliyoruz.

KOCAELİ'NİN EĞİTİM BİLİMDE MARKA DEĞERİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ