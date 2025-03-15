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Kocaeli’de deniz ulaşımına yeni yolcu motoru

Büyükşehir, deniz ulaşımında 15 Mart Cumartesi günü (bugün) yeniden seferlere başlayacak Yarımca İskelesi için filoya bir yolcu motoru daha dahil etti.

Kocaeli'de deniz ulaşımına yeni yolcu motoru

15 Mart 2025 Cumartesi 10:31

 Kocaeli’de deniz ulaşımına yeni yolcu motoru

 

Büyükşehir Belediyesi deniz ulaşımına yönelik yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda 15 Mart Cumartesi (bugün) itibariyle hizmete açılan Yarımca İskelesi için filoya bir yolcu motoru daha dahil edildi.

 

YARIMCA İSKELESİ HİZMETTE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımını daha verimli hale getirmek amacıyla yatırımlarına devam ediyor. İzmit, Gölcük, Değirmendere, Tütünçiftlik, Derince, Hereke ve Karamürsel olmak üzere 7 iskeleye kesintisiz sefer yapan Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü, sefer sayısını 96’ya çıkarıyor. Deniz ulaşımını güçlendiren Büyükşehir, Yarımca İskelesi’nin 15 Mart Cumartesi günü (bugün) hizmete alınacak olmasıyla bir yolcu motorunu daha filosuna kattı.

 

FİLOYA YENİ YOLCU MOTORU

Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü, hem İzmit Körfezi’ne komşu tüm ilçelere sefer yapılması hem de mevcut sefer sayılarının artırılması için filoya 1 yolcu motoru daha kattı. Böylelikle İzmit Körfezi’nde yolcu motoru sayısı 6’ya çıkarılmış oldu. Yeni yolcu motoruyla birlikte günlük toplam 88 olan sefer sayısı 96’ya ulaştı. Deniz ulaşımında ilk seferler 06.50’de Hereke, 07.15’de Değirmendere, 07.25 Değirmendere ve 07.15’te Gölcük’ten başlıyor. Kış sezonu akşam 21.00’de, yaz sezonu ise 23.00’de sona eriyor.


(Ömer İLGEÇ)

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