KOCAELİ'DE FINDIK TARIMINI 1935'DE GİRESUN'DAN GELENLER BAŞLATTI





Tarihi bilgiler çok önemli bilgi bilişim ve uzay çağında yaşadığımız bu asırda bilgiler Tsrlhçi belgelere dayanırsa anlam ifade eder. Tarihi bilgiler çok önemli bilgi bilişim ve uzay çağında yaşadığımız bu asırda bilgiler Tsrlhçi belgelere dayanırsa anlam ifade eder.

Mübarek Ramazan ayı coşkusu yaşıyoruz Otçu yutuyor. Teravih nanazları kılıyor sahura kalkıyor iftar sofralarında doya doya ramazan coşkusu yaşıyoruz.

Ramazan ayı sadece dini ibadet yapılan islam dininin 5 temel şartından biri olmakla beraber sosyal. Kültürel ve sağlık açısından çok önemli bir aydır keşke tam anlamı ile mübarek Ranazan ayının kıymetini bilebilsek Diyanet işleri başkanlığı ve din görevlilerimiz keşke camilerde her akşam iftar sofraları kurup. Mahalle kültürü. Komşuluk ve mahallede yaşayan zengin ve fakir insanları bir biri ile iftar sofralarında tanıştırıp kaynaştırsa maalesef bu konuda hiç bir şey yapılmıyor.

Belediyeler STK ve diğer kurumlar tarafından verilen iftarlar İçerisi doldurulup ramazanın mana ve önemine uygun yapılsa. İftar sofraları be belediye iftarları israf ve gösterişin olduğu manadan çok madde ve dünyevi konuların konuşulduğu reklam aracına dönüştürülmekte.

GİRİB İFTARIINDA KOCAELİ DE GİRESUN TARİHİ VE DİLOVASI GİRESUN DERNEĞİ LOKALİNE KÜTÜPHANE KURULMASINI KONUŞTUK

10 yıl önce DOĞDUĞUMUZ GIRESUN DA VE DOYDUĞUMUZ KOCAELİ DE BİZİM SLOGANI İLE STK olarak bölgemize hizmet etmek amacı ile Kurucuları arasında olduğum Giresun iş insanları ve bürokratlar derneğinin faaliyetlerini takip etmeye çalışıyor imkanım ülçüsünde faaliyetlere takip ediyorum

Ankara’daki iftar dan sonra GİRİB Kocaeli şubesinin Gebze’de düzenlediği iftarı programa katılıp Kocaeli’ye giresunluların geldiği tarihi iftar masasındaki arkadaşlarla sohbet ettik

İftar masasını birlikte paylaştığım Dilovası Giresun derneğinin mevcut başkanı ile tanıştık önceki dönem başkanı değerli arkadaşım Şükrü Yılmaz ile Dilovası üzerine sohbet edip Dernek lokaline birlikte kütüphane kurma kararı aldık

GiRİB İN İFTAR PROGRAMINDAN NOTLAR

Giresun İş İnsanları ve Bürokratlar Derneği GİRİB Kocaeli Şube başkanı Özgür Yeşil ve yönetimi tarafından Gebze’de düzenlenen iftar programı yoğun katılımla gerçekleşti. Gebze belediye başkanı Zinnur Büyükgöz İle STK temsilcileri Muhtarlar ve siyasi parti temsilcileri oda başkanları iş insanları ve bürokratların katılım ile geçti

GiRİB Genel başkanı Kemal Tokmak şubelerimizle dahada güçlü bir şekilde ilerliyorum bugün burada üç şube başkanlarımız ve yönetimleri ile Genel merkez yöneticilerimiz ve burda bulunan hemşehrilrtimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz sizlerle dahada güçlü olacağız dedi. Şube başkanları da GiRİB in bir parçası olmaktan onur duyuyoruz hep beraber güzel işler yapmaya adayız dediler.Yeni kurulan İstanbul, Sakarya Şube başkanları ve yönetimleri tek tek kendilerini tanıttılar.

Kapanış konuşmasını Kocaeli Şube başkanı Özgür Yeşil yaparak katılımcılara teşekkür ettiler.

KOCAELİ’DE FINDIK ÜRETİMİ GIRESUNLULAR TARAFINDAN 1935 TARİHİNDE BAŞLADI

Ülkemizin milli ve yerli en önemli dünya markası GİRESUN TÜRK FINDIĞI olarak dünya fındık otoriteleri tarafından kabuk edilmekte

Bir çok arşiv belgesin de. Fındık ekim ve dikimin dünyaya doğukaradeniz bölgesinden Giresun’dan yayıldığı bilinmekte

Bu konuda kültür bakanlığı ile Dünya markası fındığı ile ilgili araştırma yapıp belgesel çekimi yaptık

İlim kültür tarih araştırmaları merkezi

İKTAV vakfı kütüphanesi olarak yaptığımız araştırmaların linklerini sizlerle paylaşıyorum

VATAN YAHUT FINDIK BELGESELİ

Araştırmacı gazeteci ve belgeselci olarak 30 yıldan beri belgesel çekimleri yapıyor çektiğimiz belgeselleri başta TGRT belgesel tv olmak üzere her gün bir çok tv kanalında devri alem adı ile (

) yayınlanmakta.

KOCAELİ DE FINDIK TARIMININ TARİHİ CANLI HABERDE

Kocaeli bölgesinde en çok fandık üretimi yapılan Kocaeli’nin en büyük köyü Kandıra Karaağaç köyünde Fındık bahçeleri 1935 yılında giresunlular tarafından kurukdu

canlı haberinde TGRT belgesel TV Devri Âlem belgesel tv programı olarak hazırladığımız Kandıra tarım ziraat ve turizm belgeselini sizlerle paylaşıyoruz

KOCAELİ DE FINDIK TARIMI

GEBZE GAZETESİ FINDIK HABERİ

DİLOVASINDA GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinin 50 yıla yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik anılarımda çok önemli yeri var. Dilovası ile ilgili kitaplar yazdım belgesel program çektim ve araştırmalar yaptım devri alem adı ile hazırladığım belgeseller halen bir çok tv kanalında yayınlanıyor

Dilovası’nı ilk kez 16 yaşımda 1976 tarihinde eğitim için Giresun’dan istanbul’a giderken otobüsün camından görmüştüm. O zamanlar Dilovası bir kaç ev bir kaç fabrikanın olduğu bağ ve bahçeli Dilderesi’nin ter temiz aktığı bir yerdi. 1978 yılında Gebze’ye yerleştiğimde Dilovası aşağı Çerkeşli mahallesi olmuş fabrikalar evler giderek çoğalmaya başlamıştı Dilovası bölgesi 18 yaşında askere gittiğim 20 yaşına kadar en güzel gençlik yıllarımın geçtiği yerdir

Dilovası’nda Giresun Dernrği ilk kez 1980 li yollarda kurulmuştu. İftar masasında uzun yıllar Giresun derneği başkanlığı yapan Şükrü Yılmaz bey arkadaşım ile GİRİB in iftar sofrasında Dilovası Giresun derneği lokaline kütüphane kurmaya karar verdik

KÜLTÜR TARİHİMİZDE DİLOVASI ARŞİVİ

İlim kültür tarih araştırmaları merkezi İKTAV vakfı kütüphanesi olarak Dilovası ile ilgili yaptığımız araştırma bilgi belgesel ve belge arşivini sizlerle paylaşıyoruz

Dilovası (antik adı: Lbyssa), Kocaeli’nin bir ilçesi. 2008 yılında çıkan kararla Gebze’den ayrılıp ilçe olmuştur. Kocaeli Yarımadası’nın güney kıyı şeridinde yaklaşık 2000 hektarlık bir alan üzerinde kurulmuştur. İlçe olması ile beraber kaymakamlık belediye binası bünyesinde kurulmuş ve Dilovası’nın ilk kaymakamı Hasan Göç olmuştur. 2009 yerel seçimleri sonucunda Dilovası Belediye başkanı Cemil Yaman olmuştur. Cemil Yaman’dan boşalan belediye başkanlığını 2014 yerel seçimlerinde Ali Toltar kazanmıştır.

Dilovası’nda yaşayan imparatorlukların bıraktıkları eserler Liyssa Kalesi, Liyssa İskelesi (Diliskelesi) ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mimar Sinan’ın yaptığı Mimar Sinan Köprüsü dür. (Kaynak.

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DİLOVASI BELEDİYESİ VE İLÇESİNİN KURULUŞ TARİHİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

1955 yılında yapılan E-5 karayolunun bu bölgeden geçmesiyle bölge değer kazandı.1960 yıllarında Dilovası’nda sanayileşme başlamış olup 1980’li yıllarda nüfus hızla artarak gecekondulaşmayla birlikte kentleşme başlamıştır. 1964’te Marshall Boya, İzocam, 1969’da Çolakoğlu, Sümerbank, Nasaş, Olmuk-Sa, Lever-İş, Sedef Gemi gibi ardından da Dyo, Basf Sümerbank, Kimaş gibi birçok fabrika kuruldu. Dünyada ve Türkiye de isim yapmış birçok sanayi tesisi Dilovası’nda faaliyet göstermektedir. 31 Aralık 1986 tarih ve 19328 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 33202 nolu karar ile Çerkeşli Köyü ve Muallimköy birleştirilerek Dilovası'nda bir belediye kurulması kararlaştırılmış, söz konusu belediye 7 Haziran 1987 tarihinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerinden sonra Dilovası Belediyesi adı altında hizmete başlamıştır.Yukarı Çerkeşli Köyü ile Muallim Köyü’nün daha sonra Dilovası Belediyesi'nden ayrılıp tekrar müstakil bir köy durumuna getirilmesi için bir referandum yapılmış, Çerkeşli Köyü ve Muallim Köy Haziran 1988 tarihinde İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla Dilovası beldesinden ayrılıp tekrar müstakil birer köy durumuna gelmişlerdir.Dilovası ilçesi, 22 Mart 2008 Tarih ve 26824 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı kanun ile kurulmuştur. İlçenin sınırları, Dilovası beldesi merkez olmak üzere Tavşancıl ilk kademe belediyesinin mahalleleri ile birlikte birleşmesi, Tepecik, Çerkeşli, Köseler ve Demirciler köylerinin bağlanması ile belirlenmiştir. İlçenin nüfusu 50.000 'in üzerindedir. Yüzölçümü 118 km2 dir. (kaynak

Araştırma merkezi Kütüphanesi )

DİLOVASIN DA 47 YILLIK GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIMI KİTAPLAŞTIRARAK KİTAP YURDU TARAFINDAN OKURLARLA BULUŞTURDUK

DİLOVASI KİTABIMIZIN ARKA KAPAĞINDA YER ALAN BİLGİ