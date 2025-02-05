Kocaeli’de gece gündüz yollar açık

Büyükşehir, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına karşı 7/24 esasına göre mesaiye devam ediyor. Özellikle yüksek bölgelerdeki mahalle yollarını sürekli takip eden ekipler, yolların kapanmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

ULAŞIMDA AKSAMA YOK

Kocaeli genelinde 235 araç ve iş makinesinin yanı sıra 440 personelle kar yağışı öncesinde sahaya inen Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için 24 saat kesintisiz karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına karşı seferber olan ekiplerin gayretli çalışmaları sonucu, Kocaeli genelinde ulaşımda önemli bir sorun yaşanmıyor.

KARLA MÜCADELE ORDUSU

Büyükşehir’in karla mücadele ekipleri, sadece kent merkezinde değil ilçelerde ve kırsal mahalle yollarında da büyük özveriyle çalışıyor. Kar uyarılarının yapıldığı ilk andan itibaren alarm durumuna geçen ekipler; Kartepe, Başiskele, Gölcük, Körfez İlimtepe ve İzmit Umuttepe gibi yüksek kesimlerde tüm yolları açık tutuyor. Kırsal mahallelerde kapalı mahalle yolu bulunmazken, Büyükşehir 235 araç-iş makinesi ve 440 personel ile kar nöbetini sürdürmeye devam ediyor.

(Ömer İLGEÇ)