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Kocaeli’de ibadethaneler ilaçlanıyor

Büyükşehir, kent genelinde bulunan ibadethanelerde haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıyor

Kocaeli'de ibadethaneler ilaçlanıyor

19 Şubat 2025 Çarşamba 11:30

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların gönül rahatlığı ile dini vecibelerini yerine getirebilmesi için ibadethanelerde dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yapıyor. Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü, bu çalışmaları belirlenen periyotta gerçekleştirmeye devam ediyor.

 

BÜYÜKŞEHİR’DEN İLAÇLAMA HİZMETİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların dini vazifelerini daha rahat ve sağlıklı bir ortamda yerine getirebilmeleri noktasında kent genelindeki tüm camileri haşere ve sineklere karşı ilaçlıyor. Dünya Sağlık Örgütü onaylı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçlar kullanılarak yapılan çalışmalarda, haşere ve kemirgenlere karşı önlem alınıyor. Bu kapsamda Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, toplu şekilde en sık kullanılan yerlerden olan ibadethanelerde görülebilecek tüm haşere ve kemirgen gibi zararlılarla mücadele amacıyla ilaçlama çalışması yapıyor. Böylelikle zararlı canlıların üremesinin de önüne geçiliyor. 

ZARARLI CANLILARIN ÜREMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Öncelikle üreme ihtimali olan yerleri belirleyip ardından bu yerlere ilaçlama yapan Büyükşehir ekipleri, hem haşere ve kemirgenlerin yok edilmesini hem de üremesinin önüne geçmiş oluyor. Kent genelinde bulunan cem evleri ve kiliselerde de aynı işlem gerçekleştiriliyor. İnsan sağlığını tehdit eden ve bulaşıcı hastalık taşıyan her türlü kemirgen, uçkun ve haşereye yönelik çalışma yapıldığını belirten yetkililer, insanlara kolayca hastalık bulaşmasına neden olan haşerelerden kurtulmak için tüm ibadethanelerin ilaçlandığı ifade etti.
(Ömer İLGEÇ)

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