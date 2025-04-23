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Kocaeli'de kriz masası kuruldu

Marmara Denizi açıklarında yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında Kocaeli'de kriz masası kuruldu.

Kocaeli'de kriz masası kuruldu

23 Nisan 2025 Çarşamba 16:40

 Merkez üssü Marmara Denizi, Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde deprem sonrası Kocaeli Valiliği harekete geçti. Kocaeli'de de hissedilen ve büyük korkuya sebep olan deprem sonrasında kriz merkezi toplandı. İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Kocaeli Afet Müdahale Planı kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde oluşturulan kriz merkezi, Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplandı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde oluşturulan kriz merkezinde, Marmara Denizi İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Kocaeli'de herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bilgisini alan Vali Aktaş, yetkililerle değerlendirmelerde bulundu. 

İHA
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