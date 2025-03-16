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Kocaeli’de ulaşım ağı günde güne gelişiyor

Büyükşehir, vatandaşların güvenli ve konforlu bir ulaşım deneyimi yaşamaları için yeni imar yolları açma ve iyileştirme çalışmalarına devam ediyor.

Kocaeli'de ulaşım ağı günde güne gelişiyor

16 Mart 2025 Pazar 10:26

 Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin ulaşım ağını geliştirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Bir taraftan yeni imar yolları açılırken diğer taraftan da mevcut yolların bakım ve onarımı yapılarak ulaşım konforu artırılıyor.

 

KOCAELİ’NDE ULAŞIM AĞI RAHATLIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşım alanındaki yatırımlarını sürdürüyor. Kent genelindeki ulaşım ağını rahatlatmak adına çalışmalar yürüten ekipler, yeni imar yolları açıyor. Bu bağlamda Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, imar planlarının tamamlanmasının ardından harekete geçti. Ulaşım ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla yeni imar yolları açan ekipler, bir yandan da yolları daha güvenli ve konforlu hale getirmek için iyileştirme çalışmaları yapıyor.

 

YOL GENİŞLETME VE DOLGU İŞLEMLERİ

Büyükşehir ekipleri, İzmit ilçesi Sepetçi Mahallesi’nde açılan yeni imar yolunda hafriyat ve kaldırım çalışmalarını hızla sürdürüyor. Başiskele ilçesi Paşadağ Devran Sokak’ta ise yol genişletme ve dolgu işlemleri tamamlanırken, Körfez ilçesinde Sevindikli Barajı’na ulaşımı sağlayan yola da yağmur suyu tahliyesini kolaylaştırmak için 300'lük beton borular yerleştirildi.

 

YOLLAR DAYANIKLI HALE GETİRİLDİ

Yoğun bir çalışma yürüten Büyükşehir ekipleri, Kartepe İlçesi Ali Fuat Cebesoy Caddesi’nde ve Gülümser Sokak’ta kapsamlı bir iyileştirme ve terasman çalışması yaptı. Derince İlçesi Çavuşlu Mahallesi’nde ise stabilize malzeme serimi yapılarak, yol daha sağlam ve dayanıklı hale getirildi. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli ve konforlu bir ulaşım deneyimi yaşamaları için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

(Ömer İLGEÇ)

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