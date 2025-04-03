Kocaeli’de yapılacak imam hatip okulunun ihalesine iptal

Kocaeli’de yeni okullar inşa edilmeye devam ederken bir yandan da yapım işleri için ihale süreçleri sürüyor. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Dilovası Cumhuriyet Mahallesi’nde yaptırılacak 20 derslikli imam hatip ortaokulu binası yapımı ve çevre tanzimi ikmal inşaatı yapım işi ihalesi için tarih verilmişti. Bugün gerçekleştirilecek olan ihalenin iptal edildiği duyuruldu.

İhale ile ilgili eksikler çıktı

EKAP’a verilen bilgide “İhale İlanı ile İlgili Eksiklik veya Hatalardan Dolayı” ihalenin iptal edildiği ilan oldu. Cumhuriyet Mahallesi 115 Ada, 2-3 Parselde yapılacak İmam Hatip Ortaokulu Binası Yapımı ve Çevre Tanzimi İkmal İnşaatı işi için yeniden bir ihale tarihi belirlenecek. Bu iş 450 takvim gününde tamamlanacak.