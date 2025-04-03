GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli’de yapılacak imam hatip okulunun ihalesine iptal

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Dilovası’na yaptırılacak imam hatip ortaokulunun yapım ihalesi iptal edildi

Kocaeli'de yapılacak imam hatip okulunun ihalesine iptal

03 Nisan 2025 Perşembe 10:25

 Kocaeli’de yeni okullar inşa edilmeye devam ederken bir yandan da yapım işleri için ihale süreçleri sürüyor. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Dilovası Cumhuriyet Mahallesi’nde yaptırılacak 20 derslikli imam hatip ortaokulu binası yapımı ve çevre tanzimi ikmal inşaatı yapım işi ihalesi için tarih verilmişti. Bugün gerçekleştirilecek olan ihalenin iptal edildiği duyuruldu.

İhale ile ilgili eksikler çıktı

EKAP’a verilen bilgide “İhale İlanı ile İlgili Eksiklik veya Hatalardan Dolayı” ihalenin iptal edildiği ilan oldu. Cumhuriyet Mahallesi 115 Ada, 2-3 Parselde yapılacak İmam Hatip Ortaokulu Binası Yapımı ve Çevre Tanzimi İkmal İnşaatı işi için yeniden bir ihale tarihi belirlenecek. Bu iş 450 takvim gününde tamamlanacak.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli’de kurulacak: Marmara Kariyer Fuarı için bu para harcanacak Kocaeli’de kurulacak: Marmara Kariyer Fuarı için...
GEBZE BAYRAM ÇÖREĞİ EKMEK İSRAFINI ÖNLEYECEK BİR ETKİNLİK GEBZE BAYRAM ÇÖREĞİ EKMEK İSRAFINI ÖNLEYECEK...
SEDAŞ'ta Genel Müdür Vekili Mustafa Yılmaz oldu SEDAŞ'ta Genel Müdür Vekili Mustafa Yılmaz oldu
Kocaeli barajlarında son durum ne oldu? Baraj doluluk oranları Kocaeli barajlarında son durum ne oldu? Baraj doluluk...
Kartepe Gülümser Sokak yenileniyor Kartepe Gülümser Sokak yenileniyor
Bebekler İçin En Güvenilir Zeytinyağı Markası Hangisi? Bebekler İçin En Güvenilir Zeytinyağı Markası...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner1119

Kocaeli’de kurulacak: Marmara Kariyer Fuarı...
28-29 Nisan günü Kocaeli’de gerçekleştirilecek olan Marmara Kariyer Fuarı’nın stant ve kurulum hizmeti...

Haberi Oku