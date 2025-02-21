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Kocaeli’de yollar açık, ulaşımda aksama yok

Büyükşehir, yüksek kesimlerden sonra şehir merkezinde de etkili olan kar yağışına karşı küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolları açık tutuyor

Kocaeli'de yollar açık, ulaşımda aksama yok

21 Şubat 2025 Cuma 12:21

 Büyükşehir, kentin yüksek kesimleri başta olmak üzere ilçeler ve kırsal mahallelerde de karla mücadele çalışmalarını durmaksızın sürdürüyor. Karla mücadele ekipleri, 24 saat boyunca aralıksız çalışarak yolların açık kalmasını sağlıyor.

 

KARLI YOLLARA ANINDA MÜDAHALE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin yüksek kesimlerinde başlayan ve ilçelerin şehir merkezlerinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle yolların açık tutulması ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını 24 saat esasına göre sürdürüyor. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yol Bakım Timi ve A Takım, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ve İSU Genel Müdürlüğü ekiplerinden oluşan Karla Mücadele Ekipleri, Sibirya üzerinden gelen ve “Altay Kar Fırtınası” olarak adlandırılan kar yağışından şehrin olumsuz etkilenmemesi için 2.321 personel ve 623 araç-iş makinesi ile il genelinde yaklaşık 1.750 kilometrelik yolda karla mücadele için yoğun mesai harcıyor.

 

EKİPLER 24 SAAT GÖREVDE

Karla Mücadele Ekipleri, gece ve gündüz olmak üzere iki vardiyalı olarak görev yapıyor. Kartepe başta olmak üzere tüm ilçelerde ve kırsal mahallerde aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, kötü hava koşullarında vatandaşların sorun yaşamaması için özverili bir şekilde karla mücadele ediyor.

 

ULAŞIMDA AKSAMA YOK

Yağışın etkili olduğu dağlık ve yüksek kesimlerdeki ana yollarda ve sokaklarda iş makineleriyle ring atan ekipler, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Karla mücadele çalışmalarının sürdüğü bölgelerde ekiplerin daha hızlı müdahale edebilmesi için vatandaşlar, araçlarını yol kenarlarına park etmemeleri konusunda uyarıldı.

 

KOCAELİ’DE YOLLAR AÇIK

Kar yağışı devam ettiği sürece Büyükşehir ekiplerinin sahada olacağı ve vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığı bildirildi. Bu çalışmalar sayesinde şu anda Kocaeli genelinde kapalı yol bulunmuyor.
(Ömer İLGEÇ)

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