Kocaelililer KARFEST’e akın ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen KARFEST 2025 vatandaşların yoğun ilgisi ile başladı. Kartepe Teleferiği Derbent istasyonuna yoğun ilgi gösteren vatandaşlar şehir ve doğa manzarası ile KARFETS’in yapılacağı Kuzuyayla’ya çıkıyor.

TELEFERİK YÜZDE 50 İNDİRİMLİ, ÜCRETSİZ RİNG SEFERLERİ

Kocaeli’den ve çevre illerden KARFEST’e kendi araçları ve Kocaeli Büyükşehir’in ücretsiz ring seferleri ile Kartepe Teleferiği Derbent İstasyonu’na gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, Büyükşehir’in Derbent İstasyonu yanına inşa ettiği 4 bloktan oluşan, 6 katlı ve 598 araç kapasiteli katlı otoparkın bir bölümünü ücretsiz bir şekilde kullanabiliyor. Yoğun ilgi nedeniyle ücretsiz şekilde kullanılabilen otopark doldu. Kartepe Teleferiği ise yüzde 50 indirimli olarak vatandaşlara hizmet veriyor. Kocaelililer Teleferiğe büyük ilgi göstererek Kuzuyayla’ya eşsiz doğa manzarası eşliğinde çıkıyor.

TÜM HAZIRLIKLAR TAMAM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde organize edilen KARFEST, bu yıl da kış severlere muhteşem bir gün yaşatacak. 12.00 ile 21.00 saatleri arasında Kartepe Kuzuyayla'da düzenlenen KARFEST için tüm hazırlıklar günler öncesinden tamamlanmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi ve Kartepe Turizm Derneği, Kartepe Doğal Hayatı Koruma Kültür ve Turizm Derneği, Kartepe Görmeden Gitme Platformu ve Kavibu Derneği işbirliğiyle organize edilen etkinlikte herkes eğlenceye doyacak.

KUZUYAYLA’YA ÖZEL ARAÇLA ÇIKILMAYACAK

Kartepe Dağ yolunda ulaşımın aksamaması için gerekli ulaşım koordinasyonu için planlamalar yapıldı. Dağ yolundan Kuzuyayla’ya ayrılan 3 km’lik yolun sapağından itibaren özel araçla çıkışa izin verilmiyor. Katılımcıların Teleferik ve ücretsiz Ring Servisler ile KARFEST alanına ulaşması planlandı.

(Ömer İLGEÇ)