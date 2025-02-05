Kocaeli’nde Çevre Katliamı ve Başkan Adaylarına Düşen Tarihi Görev

http://www.gebzegazetesi.com/kocaelinde-cevre-katliami-ve...

Kocaeli Bölgesini 3 Şubat Pazar günü, Küresel Gazeteciler Konseyi toplantısına katılmak üzere uçakla Kayseri’ye giderken, bir kez daha havadan görüp belgesel çekme imkanım da oldu.

Gebze ve Dilovası köyleri plansız ve depolama ruhsatları ile tam anlamı ile betonlaşmış. Rant için kurulan sözde Organize Sanayi Bölgeleri tam anlamı ile betonlaşmış, devlet içinde devlet olan, kendi imarını kendi yapan, Belediye kontrolünden uzak kurulan organize sanayi bölgelerindeki İmar değişiklikleri yeniden incelenmeli.

Başta Organize Sanayi Bölgeleri olmak üzere Köylerdeki Depo ruhsatlı, lojistik amaçlı kurulan Sanayiler imara uygun hale getirilmeli.

Türkiye’nin en çok tanınıp bilinen Ballıkayalar Tabiat Parkı çok büyük tehdit ve tehlike altında. Her geçen gün Ballıkayalar biraz daha yok oluyor. Başta Mermerciler Fuar Alanı olmak üzere Ballıkayalar Tabiat Parkı’nı tehdit eden durumlar ortadan kaldırılmalı.

Gebze ve Kocaeli sahilleri içler acısı. Sahillerimizde tam anlamı ile çevre felaketi yaşanıyor. Sahillerimiz yeniden düzenlenmeli, Anayasa ile teminat altına alınan kıyı kanunu uygulanmalı.

Nuh ve Aslan Çimento fabrikaları Bölgenin coğrafya ve haritalarını değiştirmiş durumda. Derin çukurlar, kelleştirilmiş yerler Çevre felaketinin boyutunu gösteriyor.

ÇEVRE İLE İLGİLİ VAATLERİNİZ NELER?

Belediye başkan adaylarımızın çevre ile ilgili neler vaat edeceklerini merakla bekliyorum. Kocaeli’de yeşil ve çevre katliamı konusunda Belediye başkan adaylarımızı kamuoyu adına tarihi göreve davet ederek, uçuk yolculuğunu fırsat bilerek Anadolu’nu havadan belgeselini çekmeye devam ederken, Başkan adaylarımıza yönetmeye talip olduğu Belediyeleri havadan mutlaka görmelerini tavsiye ediyorum. Çevre bizlere atalarımızdan miras değil, gelecek nesilden emanet aldığımız en değerli varlıktır. Çevreyi korkunç derecede kirletiyoruz. En çok çevrenin kirletildiği ise yaşadığımız Marmara bölgesi. Gebze ve Kocaeli bölgesi çevre kirliliğinde rekor kırıyor. Bölgenin 40 yıllık canlı şahidiyim. Çevrenin nasıl vahşice kirletildiğini, yok edildiğini belgesel görüntülere gelecek kuşaklara aktarmaktayım.

Çevre ile ilgili sürekli yazılar yazıp, belgesel programlar çekiyoruz. Ancak bir türlü toplumsal duyarlılık meydana gelmedi. Orman alanları işgal ediliyor. Korkunç yangınlar çıkıyor, kimyasal atıklar etrafa saçılıyor. Arıtma tesisine rağmen halen Gebze bölgesindeki bazı sanayi ve evsel atıklar denizi kirletiyor. Orman alanlarımızın içerisi hafriyat deposu gibi . taşocakları canımızdan bezdirdi. Kömür tozları ve sanayi bacası gazları bizi diri diri öldürüyor.

Bu çevre kirliliğine karşı başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere tüm ilgili ve yetkililere suç duyurusunda bulunmak istiyorum. Gebze bölgesinde gizli ve açık bir çevre katliamı yaşanıyor. Çarpık sanayi rantçıların orman ve yeşil alanları ele geçirme girişimine devlet dur demeli.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NA ÇAĞRI

Medeniyet ve Uygarlık şehirde yeşerip büyümekte ve gelişmektedir. Şehirler mega köyler haline gelince medeniyetin nimetleri yerine sorun ve sıkıntılar yumağına dönüşmekte. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu konuda ciddi araştırmalar ve akademik raporlar hazırlatarak kampanyalar başlatmalı.

Medeniyet ve uygarlık nedir diye sorsak, onun da tanımı eskilerin deyimiyle “Tamiri bilad terfii ibad” yani, beldelerin şehirlerin, insan onuruna yaraşır halde, bakımlı hale getirilip, şehirde yaşayan insanları bilgili hale getirmek diye özetleyebiliriz. Bir bölgenin bir şehrin medeni olabilmesine medya organları ile belediyeler ortak çalışmalar yaparak katkı sağlarlar. Buna da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncelik edebilir, yol gösterebilir.