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Kocaeli’nde duraklar ışıl ışıl

Kocaeli Büyükşehir, “Mutlu Şehir Kocaeli” vizyonu kapsamında kentin estetik, modern ve aydınlık görüntüsüne büyük önem veriyor

Kocaeli'nde duraklar ışıl ışıl

18 Ocak 2025 Cumartesi 14:33

 Estetik, modern ve aydınlık görünüme büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, kentin prestijli noktalarına yaptığı ışıklandırmalar ile takdir topluyor. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan duraklara aydınlatma sistemi monte edilmeye başlandı.

 

DURAKLAR ARTIK DAHA GÜVENLİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir içi otobüs ve minibüs duraklarının daha güvenli ve erişilebilir hale gelmesi için önemli bir çalışma başlattı. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri, duraklara aydınlatma sistemleri monte etmeye başladı. Böylece özellikle akşam saatlerinde yolcuların güvenliği artırılarak, duraklarda daha rahat bekleme ortamları oluşturuluyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Proje kapsamında şu ana kadar 104 durağın aydınlatma çalışması tamamlandı. Vatandaşlar, ışıl ışıl hale gelen duraklara tam not verdi. Hem vatandaşların güvenliği hem de ulaşımda daha rahat bir deneyim sağlamak adına büyük önem taşıyan toplu taşıma duraklarında başlatılan aydınlatma çalışmaları, akşam saatlerinde özellikle kadınlar ve çocuklar için daha güvenli bir ortam oluşturuyor. Çalışmalar, şehir genelindeki yoğun kullanılan duraklarla başlayarak, daha az kullanılan ve ihtiyaç olan duraklara da yayılacak şekilde devam edecek.

 

GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM

Yeni aydınlatma sistemleri sayesinde durakların görünürlüğünün artması, yolcuların daha güvenli şekilde bekleme yapabilmesini sağlıyor. Proje ile birlikte şehir içi ulaşımın daha güvenli, rahat ve sürdürülebilir olması ve aynı zamanda şehrin genel estetiğine de katkı sağlanması amaçlanıyor. Aydınlatma çalışmaları ihtiyaç olan duraklarda da devam edecek.
(Ömer İLGEÇ)

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