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Kocaeli’nde mekânlar sahura kadar açık

Büyükşehir Encümeni’nde alınan karar doğrultusunda lokanta, kafe ve çay bahçesi gibi işletmeler imsak vaktine kadar faaliyete devam edebilecek

Kocaeli'nde mekânlar sahura kadar açık

27 Şubat 2025 Perşembe 11:10

 Büyükşehir, Ramazan ayında geleneksel hale gelen bir uygulamayı bu yıl da sürdürecek. Encümen toplantısında alınan karara göre; lokanta, kahvehane, kıraathane ve çay bahçesi gibi birçok işletme Ramazan ayı boyunca imsak vaktine kadar açık kalabilecek.

 

RAMAZAN’IN BEREKETİ VE NEŞESİ YAŞANACAK

Büyükşehir Encümeni’nde alınan karar doğrultusunda belirli iş kollarındaki işyerleri imsak vaktine kadar faaliyetlerine devam edebilecek. Buna göre bu yılki Ramazan ayı boyunca Kocaeli’nde faaliyet gösteren lokanta, kahvehane, kıraathane, kafeterya, çay bahçesi, çay ocağı, internet salonu ve playstation oyun salonu gibi birçok işletme imsak vaktine kadar açık kalabilecek.

 

SOSYAL HAYAT SAHURA KADAR DEVAM EDECEK

Bu yıl 1 Mart’ta başlayacak mübarek Ramazan ayı boyunca Kocaeli’nde yaşayan vatandaşlar sahura kadar şehirde sosyal hayatın tadını çıkarabilecek. Özellikle sahur için dışarıda vakit geçirmek isteyenler, sevdikleriyle birlikte kafe ve lokantalarda keyifli zaman geçirme imkânı bulacak.

 

ESNAF DA KARARDAN OLDUKÇA MEMNUN

Bu karar, özellikle işletme sahipleri ve çalışanları için de büyük bir önem taşıyor. Ramazan ayında akşam saatlerinden itibaren yoğunlaşan hayat ve sahur sofraları, esnafın da yüzünü güldürecek. Gece geç saatlere kadar hizmet vermek isteyen işletmeler, bu uygulama sayesinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek.

 

BÜYÜKŞEHİR’DEN GELENEKSEL DESTEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her yıl Ramazan ayında gerçekleştirdiği bu uygulamayla vatandaşların huzurlu ve keyifli bir Ramazan geçirmesini sağlamayı amaçlıyor. Sahura kadar açık kalan mekânlar, hem Ramazan’ın ruhuna uygun sosyal ortamların oluşmasını sağlıyor hem de şehirdeki hareketliliği artırıyor.
(Ömer İLGEÇ)

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