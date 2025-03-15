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Kocaeli’nin tartışılan limanına rekor ceza

Kocaeli’nin Derince ilçesinde Safiport’a ait liman sahasında 6 adet ruhsatsız yapı mühürlendi. Ruhsatsız yapılar için 150 milyon lira ceza kesildi.

Kocaeli'nin tartışılan limanına rekor ceza

15 Mart 2025 Cumartesi 10:40

 Kocaeli’de Derince Belediyesi ile ruhsatsız yapı ve çevreyi kirleten işletmelere göz açtırmıyor. Son olarak belediye ekipleri tarafından Safi Derince Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (Safiport) denetlendi. Yapılan incelemeler neticesinde liman sahasında 6 adet ruhsatsız yapı tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan mühür işleminin ardından ilçe encümeninde yapılar hakkında görüşüldü. Encümen tarafından alınan karara göre Safiport’a 150 milyon TL ceza kesildi. Ayrıca işletmeye ruhsatsız yapılar için ruhsat başvurusu yapması gerektiği bildirildi. 1 ay içinde gerekli izinler alınmazsa, belediye yasal süreci başlatarak yapıların yıkımı için harekete geçecek. 

İHA
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