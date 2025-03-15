Kocaeli’nin tartışılan limanına rekor ceza Kocaeli’nin Derince ilçesinde Safiport’a ait liman sahasında 6 adet ruhsatsız yapı mühürlendi. Ruhsatsız yapılar için 150 milyon lira ceza kesildi.

15 Mart 2025 Cumartesi 10:40