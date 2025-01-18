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Körfezray projesi için güzergah düzenlemesine gidildi

Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı'nın 1. aşamasında yapılan çalışmalar kapsamında Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca güzergah düzenlemesi yapıldı

Körfezray projesi için güzergah düzenlemesine gidildi

18 Ocak 2025 Cumartesi 14:34

 Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı'nın 1. aşaması çalışmaları kapsamında güzergah düzenlemesine gidildi.

 

SEKA DEVLET HASTANESİ MEVKİİNDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı'nın 1. aşamasında 26,85 kilometrelik raylı sistem hattı ve 18 istasyon yapılması için çalışmalar sürüyor. Proje kapsamında çalışmaların devam ettiği Seka Devlet Hastanesi mevkiindeki Körfezray Metro Projesi kapsamında yapılacak istasyon çalışmaları için (18 Ocak Cumartesi) güzergah düzenlemesine gidildi.

 

GEÇİCİ GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ

Körfezray çalışması kapsamında vatandaşlar tarafından kullanılan İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinden (Sekapark sahil yolu) hastaneye erişimi sağlayan Hastane Yolu Köprüsü trafiğe kapatıldı. Yapılan değişiklikler kapsamında Okullar Bölgesi ve hastaneye ulaşım için geçici güzergahlar belirlendi.

 

OKULLAR BÖLGESİNE ULAŞIM

İzmit yönünden D-100 Karayolunu kullanan vatandaşlar Mevlana Köprüsü’nden dönüş yaparak Ulaşım Dairesi Başkanlığı önündeki yola bağlanıp, İstanbul yönünden gelen vatandaşlar da D-100 Karayolu’ndan Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın önündeki yolu kullanarak Okullar Bölgesi’ne ulaşabilecek. Salim Dervişoğlu Caddesi (Sekapark sahil yolu) üzerinden gelen vatandaşlar ise Maide Kavşağı üzerinden Mevlana Köprüsü’nü kullanarak Karayolu Sokak veya Ulaşım Dairesi Başkanlığı önündeki yolu kullanarak okullar bölgesine ulaşabilecek.

 

SEKA DEVLET HASTANESİ’NE ULAŞIM

Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinden gelen vatandaşlar, Mevlana Köprüsü’nden D-100 Karayolu’na çıkıp Hastane Yolu Sokak’ı kullanarak hastaneye ulaşabilecek; diğer erişim yönlerinden gelenler için bir değişiklik olmamaktadır.
(Ömer İLGEÇ)

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