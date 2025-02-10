KOŞUKAVAK TURİZMDEN TARİHİ KÜLTÜR HİZMETİ

. YAKUPOĞLU TEŞEKKÜR ETTİGala gecesinin açılış konuşmasını yapan Koşukavak Turizm Yönetim Kurulu Başkanı ve sponsoru Rıfat Yakupoğlu, “ Mustafa Kemal’in izinde Balkanlar belgeseli ile, Gazi’nin geçmişine unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Selanik’ten Sofya’ya, Gümülcine’den Filibe’ye, onun izlerini takip ederek tarihimize ışık tutuyoruz. Bu anlamlı etkinliğin başarıyla gerçekleşmesinde katkı sağlayan her birinize içten teşekkürlerimizi sunarız. Sizlerle birlikte olmanın heyecanını ve dayanışma duygusunu hissetmek, ülkemiz ve kültürümüz adına önemli bir adımı birlikte atmış olmanın mutluluğunu yaşatmıştır. İlginiz, katkınız ve değerli zamanınız için tekrar teşekkür eder, birlikte nice güzel etkinliklere imza atmayı dileriz.” dediGala gecesinde katılan Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Türk Tarih Kurumu eski başkanı 24., 25. ve 26. Dönem Milletvekili Yusuf Hallaçoğlu yaptıkları konuşmada böyle bir belgeselin hazırlanmasında emek harcayan isimlere teşekkür ederek başarılar dilediler

. YAKUPOĞLU TEŞEKKÜR ETTİGala gecesinin açılış konuşmasını yapan Koşukavak Turizm Yönetim Kurulu Başkanı ve sponsoru Rıfat Yakupoğlu, “ Mustafa Kemal’in izinde Balkanlar belgeseli ile, Gazi’nin geçmişine unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Selanik’ten Sofya’ya, Gümülcine’den Filibe’ye, onun izlerini takip ederek tarihimize ışık tutuyoruz. Bu anlamlı etkinliğin başarıyla gerçekleşmesinde katkı sağlayan her birinize içten teşekkürlerimizi sunarız. Sizlerle birlikte olmanın heyecanını ve dayanışma duygusunu hissetmek, ülkemiz ve kültürümüz adına önemli bir adımı birlikte atmış olmanın mutluluğunu yaşatmıştır. İlginiz, katkınız ve değerli zamanınız için tekrar teşekkür eder, birlikte nice güzel etkinliklere imza atmayı dileriz.” dediGala gecesinde katılan Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Türk Tarih Kurumu eski başkanı 24., 25. ve 26. Dönem Milletvekili Yusuf Hallaçoğlu yaptıkları konuşmada böyle bir belgeselin hazırlanmasında emek harcayan isimlere teşekkür ederek başarılar dilediler

. YAKUPOĞLU TEŞEKKÜR ETTİGala gecesinin açılış konuşmasını yapan Koşukavak Turizm Yönetim Kurulu Başkanı ve sponsoru Rıfat Yakupoğlu, “ Mustafa Kemal’in izinde Balkanlar belgeseli ile, Gazi’nin geçmişine unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Selanik’ten Sofya’ya, Gümülcine’den Filibe’ye, onun izlerini takip ederek tarihimize ışık tutuyoruz. Bu anlamlı etkinliğin başarıyla gerçekleşmesinde katkı sağlayan her birinize içten teşekkürlerimizi sunarız. Sizlerle birlikte olmanın heyecanını ve dayanışma duygusunu hissetmek, ülkemiz ve kültürümüz adına önemli bir adımı birlikte atmış olmanın mutluluğunu yaşatmıştır. İlginiz, katkınız ve değerli zamanınız için tekrar teşekkür eder, birlikte nice güzel etkinliklere imza atmayı dileriz.” dediGala gecesinde katılan Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Türk Tarih Kurumu eski başkanı 24., 25. ve 26. Dönem Milletvekili Yusuf Hallaçoğlu yaptıkları konuşmada böyle bir belgeselin hazırlanmasında emek harcayan isimlere teşekkür ederek başarılar dilediler