KOTO ailesi iftar programında buluştu

Kocaeli Ticaret Odası’nın geleneksel iftar programı bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşti. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’un, Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Murat Barış, Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Efe, Yusuf Ziya Uludüz, Abdurrahman Çuhadar, Abdurrahman Kaya, Hızır Fatih Sarıoğlu, Yıldırım Yılmaz ve Tahsin Can Kuşkan ile birlikte ev sahipliği yaptığı iftar programına; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Defterdarı Dr. Osman Eşgin, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, SGK Kocaeli İl Müdürü Mehmet Salih Aydın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, İl Müftüsü Mehmet Söznmezoğlu, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, KOSGEB Doğu Müdürü İbrahim Ustaömer, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Menekşe Çelik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Aykut Bozkurt, Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nurhayat Güldüren, KOTO Meclis üyeleri, komite başkanları, komite üyeleri, kadın ve genç girişimciler kurulu üyeleri katıldı.

‘BİZLER İÇİN BÜYÜK BİR ANLAM İFADE EDİYOR’

İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu’nun duasıyla başlayan program, KOTO Başkanı Necmi Bulut’un selamlama konuşması ile devam etti. Konuşmasında KOTO ailesinin birlik ve beraberliğine vurgu yapan Başkan Bulut, “Ramazan ayı, paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi huzurun en yoğun yaşandığı müstesna bir zaman dilimidir. Bu ay, bizlere sadece sofralarımızı değil, gönüllerimizi de paylaşmanın önemini hatırlatmaktadır. Bugün burada, iş dünyamızın kıymetli temsilcileri ve ilimizin değerli yöneticileri ile aynı sofrayı paylaşmak, bizler için büyük bir anlam ifade etmektedir.

BİRLİK- BERABERLİK VURGUSU

Oda olarak, ilimizin ekonomik gelişimine katkı sağlamak, sanayimizi, ticaretimizi ve istihdamı daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Siz değerli meclis ve komite üyelerimizin bu süreçteki emekleri, katkıları ve vizyonu bizler için çok kıymetlidir. Birlikte hareket ederek, şehrimizi ve ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak için kararlılıkla ilerliyoruz. Bu anlamlı gecede, bizleri bir araya getiren birlik ve beraberlik ruhunun daim olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

VALİ AKTAŞ VE BAŞKAN BÜYÜKAKIN’DAN MESAJLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın da konuşmasında, “Buradaki herkes birbirinin yakını, dostu, arkadaşı. Güzel bir beraberlik ortamı var. Bu atmosferde, sizlerle bir arada olmak, iftar etmek güzel. Allah işlerinizi bereketli, birlik beraberliğinizi daim eylesin” ifadelerine yer verdi. KOTO ailesine seslenmek üzere kürsüye çıkan Kocaeli Vali Aktaş da iş insanlarına tebrik ve teşekkürlerini ileterek, “Kocaeli Ticaret Odamızın öncülüğünde ilimiz ekonomisine verdikleri katkılar ile bölgelerine istihdam olanağı sağlayan tüm yatırımcılarımızı kutluyor, Ramazan ayınızı tebrik ediyorum” dedi.

(Ömer İLGEÇ)