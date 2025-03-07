KOTO ailesi iftar programında buluştu

‘BİZLER İÇİN BÜYÜK BİR ANLAM İFADE EDİYOR’
İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu’nun duasıyla başlayan program, KOTO Başkanı Necmi Bulut’un selamlama konuşması ile devam etti. Konuşmasında KOTO ailesinin birlik ve beraberliğine vurgu yapan Başkan Bulut, “Ramazan ayı, paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi huzurun en yoğun yaşandığı müstesna bir zaman dilimidir. Bu ay, bizlere sadece sofralarımızı değil, gönüllerimizi de paylaşmanın önemini hatırlatmaktadır. Bugün burada, iş dünyamızın kıymetli temsilcileri ve ilimizin değerli yöneticileri ile aynı sofrayı paylaşmak, bizler için büyük bir anlam ifade etmektedir.
BİRLİK- BERABERLİK VURGUSU
Oda olarak, ilimizin ekonomik gelişimine katkı sağlamak, sanayimizi, ticaretimizi ve istihdamı daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Siz değerli meclis ve komite üyelerimizin bu süreçteki emekleri, katkıları ve vizyonu bizler için çok kıymetlidir. Birlikte hareket ederek, şehrimizi ve ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak için kararlılıkla ilerliyoruz. Bu anlamlı gecede, bizleri bir araya getiren birlik ve beraberlik ruhunun daim olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.
VALİ AKTAŞ VE BAŞKAN BÜYÜKAKIN’DAN MESAJLAR
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın da konuşmasında, “Buradaki herkes birbirinin yakını, dostu, arkadaşı. Güzel bir beraberlik ortamı var. Bu atmosferde, sizlerle bir arada olmak, iftar etmek güzel. Allah işlerinizi bereketli, birlik beraberliğinizi daim eylesin” ifadelerine yer verdi. KOTO ailesine seslenmek üzere kürsüye çıkan Kocaeli Vali Aktaş da iş insanlarına tebrik ve teşekkürlerini ileterek, “Kocaeli Ticaret Odamızın öncülüğünde ilimiz ekonomisine verdikleri katkılar ile bölgelerine istihdam olanağı sağlayan tüm yatırımcılarımızı kutluyor, Ramazan ayınızı tebrik ediyorum” dedi.
(Ömer İLGEÇ)