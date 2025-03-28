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KOÜ cami ve otopark yapım ihalesinde işlem tamam

Büyükşehir, Umuttepe Kampüsü’nde yapımı planlanan otopark ve cami projesi çalışmalarına bayramdan sonra başlayacak.

KOÜ cami ve otopark yapım ihalesinde işlem tamam

28 Mart 2025 Cuma 10:36

 Büyükşehir Belediyesi, Umuttepe Kampüsü’nde yapımı planlanan otopark ve cami projesi için ikmal ihalesini tamamladı. İhalede 4 firma teklif sundu. Yapılan oturumda en düşük teklifi vererek ihaleyi kazanan firma Milenyum İnşaat oldu. Firma ile 479 milyon TL bedelle sözleşme imzalandı.

 

ÇALIŞMALAR BAYRAMDAN SONRA

İkmal ihalesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapıldı. Yapılan oturumda 479 milyon TL ile en düşük teklifi Milenyum İnşaat verdi. Bu sonuçla ihaleyi kazanan Milenyum İnşaat ile sözleşme imzalandı. Çalışmaların bayramdan sonra başlayacağı bildirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihaleyi yarıda bırakan MST Üstyapı A.Ş.'ye 1 milyon 247 bin 220 TL ceza kesmişti.

 

PROJE HAKKINDA DETAYLAR

Umuttepe Otopark ve Camii Projesi 20 bin metrekarelik alanı kapsıyor. İnşa edilecek camide 3 bini kapalı, 2 bini açık olmak üzere toplam 5 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek. Caminin bodrum katlarında 374 araçlık otopark, 4 bin 600 metrekarelik alanı kapsayan bodrum 1. katında yemekhane, tuvalet, çalışma ofisi ve kitap kafe gibi sosyal mekânlar, zemin katta ise şadırvan yer alacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, projeyle hem bölgedeki otopark ihtiyacını karşılamayı hem de vatandaşların ibadetlerini rahatça yapabilecekleri bir cami inşa etmeyi hedefliyor.

(Ömer İLGEÇ)

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