Köy Hayatı ve Tarihi Taşköprü Köyleri

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 3 yıl önce katılmış olduğu davet programı canlı yayın ve görsel paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Kocaeli'nin tarihi bölgesi Taşköprülüler derneğinin şehitler için lokma ikramı toplantısına davetli olarak katıldım. Kocaeli bölgesinde Gebze Körfez ve Derince ilçelerine bağlı 70 köyden oluşan Kocaeli bölgesi 1936 yılına kadar Gebze’ye bağlı nahiye merkezidir. Kurtuluş savaşı milli mücadele de çok önemli konuma sahip bölge çok sayıda şehit vermişti. Kocaeli’nin milli mücadeledeki yeri ile ilgili mavi Kocaeli gazetesinde yazdığım a raştırma yazımı sizlerle paylaşıyorum. https://www.mavikocaeli.com.tr/milli-mucadele-nin.../55773/

Taş Köprlüler Derneği Şehitler Lokması

Gebze Taşköprülüler derneğinin şehitler için döktükleri lokma ikramı toplantısına katılan Ak Parti Kocaeli il Başkanı Mehmet Ellibeş beye Taşköprü bölgesinin bir zamanlar Gebze’ye bağlı nahiye merkezi olduğunu söyleyerek Taşköprü bölgesinin ilçe olması gerektiğini söyledim. Gebze Taşköprülüler derneği başkanı Ali Osman Kılcan beyin toplantı ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı. “.. Gene bugün bütün değerlerimizi Dernek merkezinde buluşturduk Kocaeli'nin GOCABUBASI sayın Abdullah Göktürk Kocaeli yerel kültür platformu başkanı sayın Dr. Metin Şentürk Kocaeli ve Gebze'nin ağabeyi Sayın İş adamı gönül insanı Sayın Mehmet Başaran Gebze gazetesi sahibi Devri Alem programı yapımcısı Gönül insanı Sayın İsmail Kahraman ,Şileliler dernek başkanı sayın Zeki şener, Duraklı ve çevre köyleri dernek başkanı sayın İsa Gül kadın kolları başkanı sayın Ümran Yavaş Tepecik Danışma kurulu başkanı sayın Coşkun Öztürk Dernek yönetim kurulu üyelerim kadın kolları başkanı sayın Asiye Kurt programa desdek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim biz birlikte daha güçlüyüz....”

Sanayi Bölgesi Kocaeli de Köy Hayatı

Bilim teknoloji sanayi ticaret ve turizm kenti olarak bilinip tanınan Kocaeli bölgesi tarım ziraat ve meyveciliğin önemli merkezi Kocaeli bölgesinde bulunan köylerin yüzlerce yıllık tarihi geçmişe sahip. Her köyün ayrı bir hikayesi var isimleri tarihi geçmişi yansıtıyor o köylerden birisi Derince beş divan bölgesinde adı Osmanlı süvarilerinden alan Süverler köyünden yaptığımız canlı yayın. https://fb.watch/b8nKQtgoFF/

www.gebzegazetesi.com dan Canlı Yayın Kocaeli Derince Tahtalı divanı sofular köyünde çiftçilik yapan Muzaffer Yakut www.gebzegazetesi.com canlı yayında köydeki hayatını anlatıp önemli bilgiler verdi. Bilim teknoloji ve sanayi bölgesi olarak tanınan Kocaeli tarım ziraat ve hayvancılığın yapıldığı bölge olarak da biliniyor. Muzaffer Yakut gazetemiz kurucusu İsmail kahraman'ın birçok tv kanalında hazırlayıp sunduğu devri alem www.devrialem.tv belgesel programlarını da beğeni ile izleyen bir çiftçi. Muzaffer Yakut ile yaptığımız canlı yayını sizlerle paylaşıyor Kocaelili yetkili yönetici ve siyasilerin köylere ve çiftçilere sahip çıkıp destek olmasını istiyoruz. Gebze Gazetesi Köylerden Canlı Yayında https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/842419609941473/?vh=e&extid=0&d=n

Taş Köprü Bölgesi'nin Tarihi

Taşköprü, bölgesi Kocaeli'ne bağlı Gebze, Körfez ve Derince ilçelerinin sınırları içerisinde bulunan 70 köyden teşkil olan bir yöredir.

İsmini yöredeki Roma dönemine ait kemerli köprüden almaktadır. MS 50 yılında Romalılar tarafından Gök Su üstünde Kutça (Kutluca) ile Duranlı köyleri arasında yapılmış olup Geudos adı verilmiştir. Kurtuluş savaşında bölge çok önemli konuma sahip olmuş Kutluca telgraf hanesi ile ilgili Gebze gazetesinde yazdığım makale. http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=41481 Tarihi Taşköprü bölgesi 1936 yılına kadar Gebze’ye bağlı nahiye merkeziydi http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=35292

Bölgenin Adını Aldığı Tarihi Taş Köprü

Tarihi ipek yolu ile Nikomedia'ya ulaşan yolun üzerinde olan köprü daha sonra Taşköprü adıyla anılmaya başlamış ve civar köyler kendilerini Taşköprülü olarak belirtmişlerdir.

Taşköprü köylerinde yerli olarak Manav denilen bir halk yaşamakta ve ziraat ve hayvancılıkla uğraşmaktadırlar. 1950 itibâriyle bu köylerin büyük çoğunluğunun şehre yakınlığı sebebiyle şehir hayatının da içindedir. Köylüleriyle sosyal yardımlaşma ve dayanışma sağlamak için Taşköprü Derneklerini kurmuşlar ve bu dernek vasıtasıyla her yıl sonbahar aylarının başında Hasat Sonu Festivaliyle bir araya gelip kutlamalar yapmaktadırlar. Dümbüldek isimli şifâlı bir suyu bulunmakta ve böbrek taşlarının düşürülmesinde çok etkili olduğu bilinmektedir. Kendilerinin yaklaşık olarak 1350 senesinden beri orada olduğunu belirten insanların yaşam biçimleri aynı zamanda İzmit'in yerli halkı olması sebebiyle önemlidir. Kocaeli çevresi üzerine atfedilen giyim kuşam gelenekleri sanılanın aksine gerek Adapazarı ve çevresindeki giyim kuşama gerekse de Bursa ve çevresindeki giyim kuşama benzemeyen kendi özgü bir biçim sergilemektedir. Manav olmalarının yanında kendi deyimleriyle ziraatla uğraşmaları ve rençberlikten başka bir şey düşünmediklerinden gündelik giyimleri yaşam tarzlarını yansıtacak kadar sadedir.