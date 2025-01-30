Kudüs Düşerse Anadolu İşgal Edilir

http://www.gebzegazetesi.com/kudus-duserse-anadolu-isgal... Siyonistlerin Büyük İsrail Devleti Planını Unutmayalım

Birinci Dünya Harbi, Osmanlı’yı yıkıp İsrail Devleti’nin önünü açmak için çıkartıldı. Milyonlarca insan öldü.

İkinci Dünya Harbi, Avrupa’da yaşayan Yahudilerin İsrail’e göç ettirilip İsrail Devleti’nin kurulması için çıkartıldı.

İkinci Dünya Harbi’nden hemen sonra 1948’de İsrail Devleti’nin kurulması tesadüf değildir.

Irak, Suriye ve Mısır’da yaşanan iç savaş, Kasım Süleymani’nin öldürülmesi, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerine diz çöktürülmesi kan, göz yaşı ve işgallerin temelinde Amerika ve İsrail’in Ortadoğu Planı ile Kudüs’ün işgal edilip İsrail’e başkent yapılması yatıyor.

Amerika ve İsrail Devlet Başkanları’nın dün gece açıkladığı sözde Ortadoğu Planı insanlık tarihine kara bir leke olarak geçecektir.

Avrupa ve Rusya için de kutsal olan Kudüs için bu ülkelerden tepki gelmemesi düşündürücü.

Türkiye bu oyunu bozuyor ve bozmak zorunda.

Türkiye var oldukça, Kudüs işgal edilemeyecek.

Kudüs düşerse, Türkiye düşer.

Siyonistlerin plan ve hedefi, Nil’den Fırat Irmağı’na büyük İsrail Devleti’ni kurmak.

Türkiye’deki gizli Yahudi ve Siyonist lobilerinin çalışmaları takip edilmeli, Çukurova ve Urfa bölgesinden toprak satın alan şirketler mercek altına alınmalı.

Birlik ve beraberliğimize yönelik sinsi çalışmalar yakından takip edilmeli.

Unutmayalım başka Türkiye yok.

Bizim bizden başka dostumuz da yok.

Türkiye’yi savunmak Kudüs’ten başlar.

TÜRKİYE’DEN AMERİKA’YA SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı "İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz." dedi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"ABD’nin sözde barış planı ölü doğmuştur. Bu plan, iki devletli çözümü öldürmeyi ve Filistin topraklarını gasp etmeyi hedefleyen bir ilhak planıdır. Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz.

Kudüs kırmızı çizgimizdir. İsrail’in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz. Kardeş Filistin halkının daima yanında olacağız. Filistin topraklarında bağımsız Filistin için çalışmaya devam edeceğiz.