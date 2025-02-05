KÜLTÜR, MEDENİYET VE ZAFERLER TARİHİMİZDE ESKİŞEHİR - I

VALİ AKSOY’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Vali Hüseyin Aksoy, Eskişehir’in tarih ve kültürü ile ilgili önemli bilgiler verdi. Anadolu’nun önemli uygarlıklarından Friglerin bölgede kurulduğuna dikkat çekerek Osmanlı Devleti’nin de ilk bağımsızlık hutbesinin Eskişehir’de okunduğunu açıkladı. Eskişehir’in çok sayıda sanayi kuruluşu organize sanayi bölgeleri tarım ve turizm şehri olduğunu bildirdi.Kurtuluş Savaşı tarihinde Eskişehir’in önemli görev ve misyon üstlendiğine dikkat çekerek Yunus Emre Nasrettin Hoca ve Battalgazi gibi önemli kişilerin Eskişehir bölgesinde yetiştiğini açıkladı. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ile yaptığınız belgesel söyleşinin kurgu ve montajı tamamlandığında bu köşede yayınlanacak.

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TADINDA ESKİŞEHİR’DE DEVRİ ÂLEM

Birçok uygarlığa merkez olmuş, adını Selçuklu komutanlarından Porsuk beyden alan Porsuk ırmağının hayat verdiği, Sakarya nehrinin kaynağının olduğu, Osmanlı devletine kuruculuk yapan, Kurtuluş Savaşı’nın Destanı yazılan, Battalgazi, Yunus Emre ve Nasrettin Hoca diyarı Eskişehir’de belgesel tadında Devri Âlem programı