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Küresel Isınmanın Etkileri

3 yıl önce 22 Ocak 2022 tarihlerinde Gebze'de yağan kar ve kış mevsimi.

Küresel Isınmanın Etkileri

23 Ocak 2025 Perşembe 13:26

Belgeselci ve Araştırmacı gazeteci İsmail Kahraman'ın 3 yıl önce yapmış olduğu canlı yayını sizlere sunuyoruz.

An itibari ile Gebze Tatlıkuyu vadisinden kar manzaraları Gebze gazetesi ve Devri Alem tv olarak canlı yayındayız.

 https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/516261666336263?locale=tr_TR    

Bugün tarihler 23 Ocak 2025'i göstermekte ve izlemiş olduğunuz karlı GEBZE 'den eser yok .Küresel ısınmanın izlerini gün geçtikçe daha fazla hissediyoruz.Genel itibariyle bakıldığı zaman küresel ısınma dediğimiz vakayla karşı karşıyayız. Bu noktada en büyük sebep, insanların doğayı harap etmesi ve zararlı bir şekilde kullanması. Araba sayısının ve egzoz gazlarının artması, yerleşim yerlerinden ve sanayi bölgelerinden yükselen zehirli gazların artmasının hepsi 'kloroflorokarbon' adını verdiğimiz zehirli gazların atmosferde birikimine, dolayısıyla ozon tabakasının incelmesine ve güneş ışınlarının süzülmeden gelmesiyle, küresel ısınma dediğimiz vakanın oluşmasına neden olmaktadır. Sorunun temelinde de bu yatmaktadır. Artan nüfusa bağlı olarak yerleşim alanları ve kullandığımız araçların sayıları da artmakta. Bu durum da ister istemez çevreyi kirletmektedir.






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